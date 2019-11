Tenista Filip Polášek o bláznivej sezóne: Koniec s Ivanom Dodigom?

Ani v najdivokejších snoch si nepredstavoval, čo mu prinesie tenisový rok 2019.

Ak by sa vo štvorhre udeľovala cena skokan roka, Filip Polášek (34) by bol kandidát číslo jeden a zrejme aj bezkonkurenčný víťaz. Slovenský tenista zakončil rok ako zo sna víťazne, hoci záverečný londýnsky triumf nad juhoafricko-novozélandskou dvojicou Raven Klaasen, Michael Venus 7:6 (4), 6:4 už nič nezmenil na tom, že s Ivanom Dodigom nepostúpili do semifinále Turnaja majstrov.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

"Na začiatku roka som bol na 160. mieste rebríčka, v úvode našej spolupráce s Ivanom Dodigom týždeň pred Wimbledonom som bol sedemdesiaty. A teraz končím v najlepšej pätnástke na svete. Bola to špeciálna a bláznivá sezóna, som nesmierne šťastný zo všetkého, čo sa nám v nej podarilo," skonštatoval Filip Polášek.

Slovenský tenista sa na záver svojej premiéry na prestížnom ATP Finals dočkal zápasového víťazstva. Hoci v zápase proti Klaasenovi s Venusom už išlo len o prémie a body do rebríčka, 34-ročný Zvolenčan hral ako život. Dobre servoval, ešte lepšie returnoval, obhadzoval a zaskvel sa aj niekoľkými skvelými volejmi pri sieti. Na kurte bol dominantný a oveľa lepší ako jeho chorvátsky deblový kolega Dodig. "Pri tých mojich returnoch sme sa s Ivanom smiali, že aspoň raz v roku som mu pomohol," skromne podotkol Polášek.

Na jeho oduševnenom výkone vôbec nebolo cítiť, že má problém s nohou, čo bolo zrejmé z poctivého strečovania počas prestávok medzi gemami. "Mám zdravotné problémy, strieľalo mi to do achilovky. Hral som na liekoch, preto som strečoval nohu, ako sa len dalo," vysvetlil Polášek. Vzápätí doplnil, že viac ako londýnske prehry v prvých dvoch zápasoch ho mrzí práve nie stopercentný zdravotný stav.

"Naše zápasy boli poznačené tým, že som bojoval aj s bolesťou a psychikou. Mrzí ma, že som nebol úplne fit. Odohral som však v sezóne 80 zápasov a nejako sa to muselo prejaviť. Ak by sa to prejavilo skôr, ani by sme neboli v Londýne."

Po takomto skvelom roku, resp. polroku po boku Dodiga neprekvapuje, že sa Slovák a Chorvát dohodli na ďalšej spolupráci. "Aj Ivan povedal, že nevidí dôvody, prečo by sme nemali pokračovať. Na to, že sme hrali spolu pol roka, dosiahli sme nevídané veci. Obaja máme výborný renking (Polášek 11., Dodig 9. - pozn. SITA), na začiatku ďalšej sezóny neobhajujeme žiadne body, verím, že na to opäť pôjde. V úvode roka 2020 budem hrať v katarskej Dauhe, ale bez Ivana, lebo on sa kvalifikoval na ATP Cup. Spolu sa stretneme o týždeň neskôr v austrálskom Adelaide," načrtol Polášek.

Na vyzvanie, aby vybral najkrajší moment tejto úspešnej sezóny, slovenský tenista odpovedal: "Je toho veľa. Spôsob, akým sme sa kvalifikovali na Turnaj majstrov, ma však asi najviac upútal. Je to niečo jedinečné, že sme za polroka pozbierali toľko bodov. Predtým sa to podarilo iba pár tímom na svete. Navyše, môj rebríček niečomu takému vôbec nenasvedčoval, bol som na začiatku sedemdesiaty a predtým nikdy nie vyššie ako dvadsiaty. A na Masters chodia len tí najlepší... Toto bola bláznivá a špeciálna sezóna a som na ňu patrične hrdý."

Aj tá najväčšia radosť je zároveň starosť, ak človek poctivo a dlhodobo pracuje na úspechu. A to je aj prípad Poláška. V jeho hlase sa miešali víťazné emócie s úľavou, že má konečne po sezóne. "Teraz odložím rakety a vidieť ich budem už len pri preprave na letisko a z neho. V utorok odlietame na dovolenku. Úprimne hovorím, že už sa na ňu veľmi teším. Už teraz vidím pred sebou len pláž, pláž a oddych," uzavrel Polášek.