Herec Juraj Bača si servítku neberie: Vládna strana otvorila dvere mafii

Slovenský herec Juraj Bača si podľa vlastných slov váži dobu, v ktorej žije.

„Mrzí ma len, že sa dnes pojem sloboda tak trošku profanuje,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Slobodu si podľa mladého interpreta treba nielen zaslúžiť, ale treba s ňou vedieť aj narábať. „Ja stále rozmýšľam nad tým, že ako je teraz prezentovaný komunizmus, či náhodou sa nám niečo veľmi podobné nedeje aj s tou demokraciou... Koniec koncov, v myšlienke socialistickej spoločnosti, kde všetci pracujú pre všetkých, všetci sa majú dobre a všetci spoločne všetko vlastnia, nevidím nejaký problém. Problém však je, čo z tej myšlienky spravili ľudia... Ako ten komunizmus reálne fungoval, ako sa všetci všetkých báli, ako nemali slobodu prejavu..." zamýšľa sa.

,,A pýtam sa sám seba, či sa náhodou aj tá demokracia dnes tak podobne neohýba a nedeformuje... Či náhodou o 40 rokov, keď tu budeme mať zriadenie osvietenej diktatúry, keď si naše deti a vnúčatá povedia 'Áno, potrebujeme inteligentného empatického človeka, ktorý nám povie, čo treba a ktorý bude riadiť túto spoločnosť' - lebo hlúpeho nepresvedčíte a demokracia funguje na hlase väčšiny - či náhodou nebudú o tých 40 rokov vnímať tú demokraciu tak isto, ako my dnes komunizmus. Že 'Však sa tu vraždilo a všetko sa tu rozkradlo!' Asi nebudú chápať, ako sme to mohli dopustiť, rovnako, ako my teraz krútime hlavami nad tým, ako sa našim rodičom mohlo stať, že tu nebola sloboda prejavu, že ich mlátili obuškami a každý sa bál niečo povedať,“ podotkol 32-ročný Bratislavčan.

„Koniec koncov, my sami dnes často nevieme pochopiť, v čom to žijeme, tiež sa búrime... Som zvedavý, čo budú na dnešok hovoriť ľudia, ktorí prídu tak dve generácie po nás, asi tomu nebudú rozumieť. Možno sa dokonca budú čudovať, čo sme tu po celý ten čas robili... Môžu si hovoriť 'Oukej, počas komunizmu sa ľudia o nejaké zmeny pokúšať nemohli, lebo ako náhle niečo skúsili, prišli tanky a potlačili ich, ale vy ste mali predsa slobodu! Ako ste mohli dovoliť, že tu nejaká vládna strana otvorila dvere mafii, vraždilo sa tu a bola tu taká korupcia?'“ vyjadril sa Bača, ktorého môžu diváci a diváčky vidieť v týchto dňoch v kinách v hlavnej úlohe novej česko-slovenskej drámy Amnestie režiséra Jonáša Karáska.

„Mnohí to však už teraz vidíme, no všetci zatiaľ len čakáme, či sa niečo stane a či niekto druhý niečo spraví... To asi robili aj naši rodičia počas bývalého režimu, takisto čakali, neuvedomovali si, že len oni majú v rukách svoje životy,“ zamyslel sa herec, podľa ktorého je veľkým problémom dneška i polarizácia spoločnosti. „Pred každým obrovským konfliktom bola spoločnosť dohnaná do dvoch kútov a neviem, či práve to nie je priestor pre zlo... Dnes už v našej krajine nikto nie je jednotný, vznikajú tu čoraz väčšie extrémy. Pozrime sa na to, čo sem preniká, aké nezdravé nacionalistické prúdy... Veď aj ja som Slovák a som hrdý na to, že som Slovák, mám rád našu vlasť, vážim si naše kultúrne dedičstvo, ale tu reálne funguje poetika strachu a nenávisti... A možno je to zámer, roztrieštená spoločnosť sa totiž ľahšie manipuluje,“ skonštatoval sympatický interpret.

Nádej podľa vlastných slov vidí predovšetkým v osvete a vzdelávaní mladých. „Ja mám 32 rokov a som ešte priamo afektovaný bývalým režimom, no dnešní tínedžeri sa všetci narodili po roku 2000 a narodili sa do slobodného sveta, kde existuje internet a komunikácia. Treba ich len vzdelávať a podnecovať ich k tomu, aby boli sami aktívni... A zdá sa, že sa to aj deje, zrazu sa dvanásťroční ľudia zaujímajú o životné prostredie, už chcú recyklovať, už vidia, že tá sila sa skrýva v maličkostiach, v jednotlivcovi. Dúfam, že keď budú starší, nebudú už čakať na nejaké hrdinské činy niekoho, ale budú si vedomí, že všetko stojí len na mravčej práci a budú krôčik po krôčiku stavať tú mozaiku lepšej spoločnosti a lepšieho sveta... A jediné, čo môžeme robiť my, starší, je odovzdávať im tie skúsenosti a hovoriť im, ako to tu bolo, aby sa už nikdy nestalo, že sem zas príde nejaký krutý a špinavý režim,“ uzavrel Bača.