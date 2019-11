Dara Rolins prežívala Nežnú revolúciu emotívne: Speváčka bola priamo v centre diania

Štrganie kľúčmi, desaťtiíce ľudí v uliciach a túžba po zmene a slobode! To všetko sa spája v mysli Slovákov s Nežnou revolúciou, ktorej 30.výročie si tento rok pripomíname. Ako si na tento deň spomínajú Adela Vinczeová a Dara Rolins? Kým Adeline spomienky sú podľa jej slov veľmi detské, známa speváčka to prežívala veľmi emotívne a to priamo centra diania!