Ďalšie galapredstavenie Ronalda, Česko si po fantastickej otočke zabezpečilo postup na EURO!

Futbalisti Turecka, Francúzska, Anglicka a Česka sa stali ďalšími istými účastníkmi majstrovstiev Európy 2020. Turkom stačila k postupu štvrtková remíza 0:0 doma proti Islandu v zápase H-skupiny.

Tento výsledok vyhovoval aj Francúzom, keďže majú lepšie vzájomné zápasy s ostrovanmi. Už pred večerným duelom s Moldavskom vedeli, že sa určite predstavia na Eure.

Turkom stačilo k definitíve postupu remizovať a tomu podriadili aj taktiku zápasu. Ani zaplnený štadión v Istanbule ich nevyprovokoval k väčšej ofenzíve a zápas priniesol minimum šancí. Najväčšiu mali napokon Islanďania v 82. minúte, keď po rohovom kope hlavičkoval Hórdur Magnússon a Merih Demirel odvrátil loptu z bránkovej čiary.

Sokolíci si svojho súpera podali: Pred domácim publikom nedali šancu Bielorusom

Angličania razantným spôsobom doplnili menoslov účastníkov šampionátu, vo Wembley zdolali Čiernu Horu 7:0. Troma gólmi už v prvom polčase sa prezentoval Harry Kane. Česi si mohli zaistiť postup v priamom súboji s Kosovom, no dlho sa trápili. V 50. min ich zmrazil hlavičkou útočník Sheffieldu Wednesday Atdhe Nuhiu, ktorý zužitkoval výborný center do šestnástky od ďalšieho hráča z druhej anglickej ligy Florenta Hadergjonaja z Huddersfieldu. Lenže Česi ukázali mentálnu silu a duel otočili. V 71. min trafil spoza šestnástky presne k žrdi Alex Král a po rohovom kope doklepol loptu do siete Ondřej Čelůstka v 79. min.

V B-skupine sa Srbi udržali v hre tesným víťazstvom nad Luxemburskom 3:2, no Portugalci majú všetko vo svojich rukách. K postupu potrebujú zdolať v záverečných dvoch dueloch slabších súperov a začali vysokým víťazstvom proti Litve 6:0. Cristiano Ronaldo zaznamenal hetrik.

Kvalifikácia EURO 2020:

Anglicko - Čierna Hora 7:0 (5:0)

Góly: 19., 24. a 37. Kane, 11. Oxlade-Chamberlain, 30. Rashford, 66. Šofranac (vlastný), 84. Abraham

ČR - Kosovo 2:1 (0:0)

Góly: 71. Král, 79. Čelůstka - 50. Nuhiu

Srbsko - Luxembursko 3:2 (2:0)

Góly: 11. a 43. Mitrovič, 70. Radonjič - 54. Rodrigues, 75. Turpel

Portugalsko - Litva 6:0 (2:0)

Góly: 7., 22. a 65. Ronaldo (prvý 11 m), 52. Pizzi, 56. Paciencia, 63. B. Silva

Francúzsko - Moldavsko 2:1 (1:1)

Góly: 35. Varane, 79. Giroud (11 m) - 9. Rata

Albánsko - Andorra 2:2 (1:1)

Góly: 6. Balaj, 55. Manaj - 18. a 48. Martinez

Turecko - Island 0:0