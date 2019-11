Djokovič nemal proti Federerovi šancu: Švajčiar totálne ovládol súboj dvoch legiend

Srbský tenista Novak Djokovič stratil šancu na to, aby rok 2019 ukončil na poste svetovej jednotky. Rozhodla o tom jeho štvrtková prehra na Turnaji majstrov v Londýne so Švajčiarom Rogerom Federerom 4:6, 3:6.

Tá rodáka z Belehradu odsunula v skupine Björna Borga na nepostupové tretie miesto a naopak 20-násobnému grandslamovému šampiónovi Federerovi zaistila miestenku v sobotňajšom semifinále.

Roger Federer predviedol v prvom sete veľmi dobrý výkon a za 35 minút ho získal pomerom 6:4. Dopustil sa jedinej nevynútenej chyby, pri vlastnom servise stratil len tri loptičky a tiež sa zaskvel ôsmimi esami. Kľúčový sa ukázal byť tretí gem, v ktorom pri podaní Djokoviča predviedol rodák z Bazileja čistú hru. Zaujímavosťou je, že ôsmy aj desiaty gem vybavil Federer pri svojom podaní za menej než dve minúty.

Srb len ťažko hľadal odpoveď na priam strojovú hru 38-ročného súpera. Do problémov sa dostal aj na začiatku druhého setu, no podarilo sa mu odvrátiť dva brejkbaly. Postupne sa jeho výkon zlepšoval, ale na výborne hrajúceho Švajčiara to nestačilo. Federer v piatom geme získal brejk a potom už Djokoviča do žiadnej šance nepustil. Druhý set vyhral 6:3 a v 49. vzájomnom zápase si pripísal na konto 23. víťazstvo.

Roger Federer si na Turnaji majstrov drží fantastickú bilanciu. Na výberovom koncoročnom podujatí sa predstavuje po 17. raz a iba raz sa mu stalo, že by nepostúpil zo základnej skupiny. Naďalej živí šancu na siedmy titul z ATP Finals, naposledy sa dočkal v roku 2011 po finálovom triumfe nad Francúzom Jo-Wilfriedom Tsongom. Víťazstvo Federera tiež znamená, že Rafael Nadal piatykrát v kariére ukončí sezónu na poste svetovej jednotky.

Roger Federer (3-Švajč.) - Novak Djokovič (2-Srb.) 6:4, 6:3

Matteo Berrettini (8-Tal.) - Dominic Thiem (5-Rak.) 7:6 (3), 6:3