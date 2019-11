Spojené štáty chcú pokračovať v jadrových rokovaniach: Severná Kórea očakáva zásadný návrh

Severná Kórea vo štvrtok oznámila, že Spojené štáty navrhli, aby viaznuce rokovania o denuklearizácii Kórejského polostrova pokračovali v decembri, zatiaľ čo sa blíži posledný termín na ich záchranu, stanovený severokórejským vodcom Kim Čong-unom.

Informovala o tom tlačová agentúra AP. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa má ponúknuť Severnej Kórei prijateľnú dohodu do konca tohto roka. Posledné rokovania na pracovnej úrovni, ktoré sa uskutočnili začiatkom októbra vo Švédsku, však podľa Pchjongjangu stroskotali na pretrvávajúcom "starom prístupe" zo strany Washingtonu.

Vo vyhlásení zverejnenom severokórejskými štátnymi médiami sa vyjednávač Kim Mjong-kil nevyjadril jasne, či Severná Kórea spomínaný návrh Spojených štátov prijme. Pchjongjang však podľa neho nemá záujem o rokovania, ak je ich predmetom iba získanie ďalšieho času, a nie samotné riešenia.

Kim Mjong-kil upozornil, že Severná Kórea nechce dohodu, ktorá by sa týkala záležitostí "druhotného významu", ako je možnosť formálne uzavrieť Kórejskú vojnu (1950 - 1953) alebo zriadiť styčný úrad. V opačnom prípade je však "pripravená na stretnutie kdekoľvek a kedykoľvek". Vyjednávač vyzval Washington, aby predložil zásadný návrh, ako chce skoncovať s "nepriateľskou politikou" voči Pchjongjangu.

Severokórejsko-americké jadrové rokovania viaznu od februára, keď sa vo Vietname uskutočnil druhý summit Kim Čong-una s Donaldom Trumpom. Vtedajšie stretnutie sa skončilo neúspechom, keď americká strana odmietla požiadavku na zrušenie sankcií výmenou za čiastočný odklon od jadrových prostriedkov.