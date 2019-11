Hrozivé slová odborníka o nehode pri Nitre: Proti 30-tonovému nákladiaku nemal autobus šancu

Príčiny nehody! To je to, čo nateraz zostáva nezodpovedanou otázkou. O bezpečnosti cestujúcich v autobusoch sa Nový Čas rozprával s riaditeľom Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity profesorom GUSTÁVOM KASANICKÝM, ktorý bol po nehode priamo na mieste a bude na základe expertízy určovať, ako sa tragédia stala a kto je za ňu zodpovedný.

Čo sa stalo na mieste nehody? Hovorí sa o prasknutej pneumatike, o preťažení.

Tá pneumatika, aj keď nemáme ešte rozbor, s najväčšou pravdepodobnosťou praskla pri náraze, ale to bude vecou skúmania.

Bude ťažké zistiť, aký ťažký náklad viezol ten nákladiak?

To nebude vôbec ťažké zistiť, pretože ten náklad je pozbieraný.

Je pre stret kamióna s autobusom bežný takýto náraz, alebo skôr ide o čelný, alebo náraz zozadu?

Zo skúseností takéto strety sú typické. A je jedno, či to protiidúce vozidlo autobus trafí už od začiatku autobusu, od polovičky, alebo len od začiatku do polovičky. To sú bežné strety a tie najnebezpečnejšie. Lebo tí, čo sedia pri oknách, sú vystavení takému obrovskému riziku, že žiadne pásy ani nič nepomôže. Ak sa stretne bok autobusu s nákladným vozidlom, tak je to fatálne pre autobus, nie pre to nákladné auto, ktoré je niekoľko ráz pevnejšie. Konštrukcia autobusu neumožňuje zabrániť takýmto následkom.

Čo sa dá urobiť pre zvýšenie bezpečnosti cestujúcich v autobusoch?

Museli by sme postaviť autobus na úplne inej báze. Mal by také okienka ako na ponorke, musel by vážiť 15 ton a vtedy by možno bol trošku bezpečný. Keďže všetci chcú pozerať z okien, musíme tam mať veľké okná a tenké stĺpiky, ktoré neprenesú skoro žiadnu energiu, nedokážu uchrániť nikoho. Akýkoľvek bočný stret s ťažším nákladným vozidlom ohrozuje každého, kto tam sedí. Ak ide o prevrátenie autobusu, ktoré je tiež veľmi bežné, tak bočné steny a stĺpiky neunesú ťarchu prevracajúceho sa autobusu a strecha dosadne až na operadlá sedadiel. Všetkých, čo tam sedia, to pripučí.

Nie všetky autobusy ich už majú. Samozrejme, pomohli by len v istých situáciách. Keď sa stretne ťažké nákladné vozidlo s bokom autobusu, nepomôže žiaden bezpečnostný pás. Ale pri následnom pohybe autobusu môže zachrániť niekoľko životov.

Má vplyv na rozsah následkov, či autobus je plný, poloprázdny, ako ľudia sedia?

Ak všetci budú sedieť na tej strane, kde došlo ku kontaktu s nákladným autom, tak to má vplyv. Ak by sedeli na druhej strane, tak by neutrpeli takéto devastačné zranenia, očakávalo by sa podstatne menej zranených aj mŕtvych. Ale ak by sa autobus prevrátil do priekopy, darmo by sedeli na opačnej strane. Pri prevrátení autobusu, deformácii strechy a stĺpikov by mohli zasa utrpieť iné zranenia.

Ak sedím v autobuse, dá sa povedať, ktoré miesto je bezpečné a ktoré viac alebo menej?

Ak niekto chce bezpečne sedieť, tak v uličke v strede autobusu. Na jednej ani na druhej strane nemôžete sedieť pri okne, lebo keď sedíte pri okne, tak môže dôjsť k takému nárazu ako teraz, alebo autobus sa môže prevrátiť do priekopy. Najlepší je stred autobusu.

Ide o prímestský autobus, ktorý v čase špičky rozváža deti do okolitých dedín. Mal by chodiť v inom čase, aby sa nestretával s nákladnými autami? Pomohli by bus pruhy?

Keby ten autobus nešiel o jednej, ale o pol druhej, aj to nákladné auto by mohlo ísť práve o pol druhej. A povedať, že teraz, keď ide prímestský autobus, nikto nemôže jazdiť, je tiež nereálne. Dali by sa urobiť bus pruhy, aspoň do najbližších dedín. To by mohlo znížiť nebezpečenstvo, ale aj do toho pruhu môže vletieť nákladné auto. Náklady na vybudovanie by asi neboli adekvátne.

To, či sú vozidlá preťažené, polícia kontroluje v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Polícia kontroluje aj nakladajúce organizácie, či nenaložili vozidlá, ktoré sú preťažené.

Medzimestské autobusy pásy nepotrebujú

Karolína Ducká, hovorkyňa ministerstva dopravy

Každé vozidlo vrátane nákladných a autobusov musí spĺňať technické požiadavky. Pokiaľ ide o medzimestské spoje, povinné bezpečnostné pásy sú povinné iba v autobusoch triedy III a triedy B, čo sú diaľkové autobusy. V ostatných autobusoch triedy I, triedy II a triedy A (mestské a medzimestské autobusy) nemusia byť . V medzimestskej doprave ľudia nastupujú a vystupujú na krátkych trasách, povolené je státie, preto nemusia mať pásy. Rovnako je to v celej EÚ.