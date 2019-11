Tragická nehoda autobusu pri Nitre: Tri kamošky naposledy vydýchli spolu

Kamarátili sa od detstva. Veronika († 17) a Denisa († 17) z Jelenca tvorili nerozlučnú dvojicu a spolu chodili aj do druhého ročníka na strednej škole v Nitre

„Odtiaľ cestovali každý deň o 12.50 hod. autobusom,“ vysvetľuje rodinná príbuzná Gitka s tým, že Veronika bola zo štyroch súrodencov a Deniska mala ešte mladšiu sestru Kristínku. Spolu s nimi sa vybrala na osudnú cestu aj ďalšia ich kamarátka Natálka (†15), ktorá bola študentkou prvého ročníka a bola jedináčik. O to bolestnejšie jej stratu prežívajú rodičia.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika NČ

Správy o smrti troch priateliek prichádzali do Jelenca postupne a Gitka tvrdí, že pri každom vyslovenom mene tuhla obyvateľom krv žilách. „Deniska je neterka mojej švagrinej, bolo to také milé čiperné dievčatko. Je to veľmi ťažké, o Natálke sme sa dozvedeli skôr a o Deniske až nadránom. Deniskina mamina pracuje na urológii v nitrianskej nemocnici,“ povedala s nevýslovným žiaľom.

Snažili sme sa skontaktovať aj s rodičmi, volali sme im do práce, ale z pochopiteľných dôvodov ani jeden nedorazil. „Deniskin otec vlastní neďalekú pálenicu. Veronikin otec pracuje na Obecnom úrade v Jelenci a Natálkin otec v Mochovciach. Ani jeden dnes v práci nebol,“ povedali kamaráti otcov zosnulých dievčat, ktorých táto tragédia taktiež nenechala chladnými.