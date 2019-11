Európska komisia spustila voči Británii konanie pre porušenie práva EÚ

Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že voči Británii spustila konanie vo veci porušenia práva EÚ. K takémuto kroku pristúpila v súvislosti s faktom, že Británia dosiaľ nepredložila kandidáta na post eurokomisára. Informovali o tom svetové agentúry DPA a Reuters.

Komisia zaslala vo štvrtok Británii list s formálnou výzvou pre porušenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv Európskej únie. Londýnu zároveň dala do 22. novembra čas na to, aby na výzvu zareagoval. EK vo svojom vyhlásení uviedla, že takýto krátky termín je nevyhnutný na to, aby sa nová Komisia pod vedením Ursuly von der Leyenovej mohla čo najskôr ujať funkcie.

Britská vláda predtým vo štvrtok oznámila, že nového eurokomisára nominuje až po predčasných parlamentných voľbách. Vláda premiéra Borisa Johnsona to uviedla v liste adresovanom designovanej predsedníčke EK von der Leyenovej, ktorá Spojené kráľovstvo opakovane žiadala, aby na tento post navrhlo kandidáta.

Britský parlament schválil 29. októbra návrh premiéra Johnsona, na základe ktorého sa 12. decembra v Británii uskutočnia predčasné voľby. Vláda by podľa oficiálnych volebných pravidiel britského úradu vlády v období pred voľbami nemala vymenúvať kandidátov na vysoké medzinárodné funkcie vrátane zástupcov európskych inštitúcii, uviedol spravodajský server Politico.

Komisia vo svojom štvrtkovom vyhlásení informovala, že list Británie posúdila a dospela k záveru, že Londýn nenavrhnutím eurokomisára porušil záväzky vyplývajúce zo zmlúv EÚ. Uviedla pritom, že členská krajina EÚ nemôže odvolávaním sa na pravidlá svojho právneho systému ospravedlňovať nedodržanie povinností vyplývajúcich z únijného práva.

Európska komisia pod vedením von der Leyenovej by sa mala ujať funkcie 1. decembra.