Tínedžer Andreas prežil nehodu pri Nitre akoby zázrakom: Z autobusu som vyšiel ako prvý

Prežil doslova zázrakom! Andreas Nagy (17) je žiakom Strednej odbornej školy techniky a služieb v Nitre. V autobuse boli z tejto školy až ôsmi žiaci. Štyria zomreli na mieste, traja sú v nemocnici a on ako jediný už opustil špitál. Z jeho slov behá mráz po chrbte. Zrejme ho pred kosou zubatej zachránil výber miesta v autobuse.

„Sedel som za vodičom asi v treťom rade,“ odvíja niť svojich spomienok na strašnú nehodu Andreas. „Zrazu nejaká pani zakričala a potom to už išlo. Kamión, ten, čo išiel oproti, už ležal na zemi a my sme leteli do priekopy,“ opisuje chvíle strachu s tým, že počas jazdy na cestu takmer nevidel, a tak nevie povedať, či bol nákladiak rozkývaný, alebo či prešiel do protismeru. Po náraze počul už len krik a vnímal, ako sa prevrátili. „Bol to veľmi silný náraz. Prebral som sa posediačky v autobuse a potom som z neho vyšiel von ako prvý,“ vysvetľuje, ako sa mu podarilo vyslobodiť z pokrčeného vraku.

Prvé, čo ho napadlo, bolo utekať po pomoc. Tú mu poskytli okoloidúci vodiči. „Utekal som akože von za ľuďmi. Tam stáli autá a išli nám pomáhať, tak som išiel za nimi,“ spomína so slzami v očiach tínedžer, ktorý obišiel z tragickej nehody len s ľahkým zranením.povzdychol si chlapec ledva zadržujúc vzlyky.

Tieto dni sú pre neho o to bolestnejšie, že v autobuse smrti mal aj kamarátov. „Mal som tam spolužiaka a spolužiačku,“ sťažka dodal študent tretieho ročníka, ktorý sa 13. novembra znova narodil.