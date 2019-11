Mária prežila desivú nehodu autobusu pri Nitre: Všetko na nás padalo

Tie okamihy má stále pred očami... Obrovské šťastie mala Mária (66) z Bratislavy.

Otrasená z nehody, ale zhovorčivá a veľmi milá žena si uvedomuje, že sa 13. novembra 2019 druhýkrát narodila. V osudný deň sa vybrala na svoju chatu a na linke č. 5 si sadla do zadnej časti autobusu. To, čo prišlo potom, sa zbehlo veľmi rýchlo, ani v najťažších chvíľach sa však podľa jej slov nevytratila medzi cestujúcimi obrovská ľudskosť a spolupatričnosť...

„Autobus sa naklonil doľava, potom doprava, vodič sa snažil nákladnému autu vyhnúť a potom sme spadli do priekopy a autobus sa prevrátil. Padali na nás črepiny z rozbitého skla, veci, všetci sme sa snažili dostať von, pomáhali sme si,“ spomína Mária na okamihy, kedy sa rozhodovalo o živote a smrti.

Paradoxom je, že ešte v to ráno počúvala rádio.vraví so slzami v očiach žena, ktorá okrem poranení na tvári a poudieraného celého tela neutrpela našťastie pri tragickej nehode vážnejšie zranenia.

„Až teraz si pomaly uvedomujem, čo sa stalo, a že som mala obrovské šťastie. Rada by som poďakovala záchranárom, hasičom, boli na mieste veľmi rýchlo, jeden z hasičov ma takmer na rukách vyniesol z tej priekopy, sama by som to nedokázala ani po štyroch. A tiež by som chcela poďakovať lekárom a sestrám v Nemocnici Levice, všetci sú veľmi milí, ochotní, starajú sa tu o nás,“ dodáva. Spolu s ďalšími dvomi pacientkami z nehody zostáva zatiaľ v nemocnici na pozorovaní.