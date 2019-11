Prvé stretnutie šoférov po nehode: Vodič autobusu sa zachoval ako hrdina

Rýchla reakcia zachránila ďalšie životy! Tragická nehoda mohla mať za následok ešte viac obetí.

Naznačujú to zistenia odborníka, ktorého prizvali na miesto nehody. Vodič autobusu podľa neho konal v záujme pasažierov a zmiernil následky kolízie s nákladným autom.

Nehodu bude mať pred očami celý život. Vodič autobusu je podľa slov jeho kolegov stále v opatere lekárov. Ide o šoféra, ktorý má dlhoročné skúsenosti. „Vlani získal vyznamenanie za 2,5 milióna kilometrov za volantom autobusu bez nehody. Zrejme aj jeho skúsenosti viedli k pohotovej reakcii v snahe vyhnúť sa stretu s nákladným auto. Žiaľ, zrážke úplne zabrániť nedokázal,“ povedala Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností ARRIVA na Slovensku s tým, že pozostalým vyjadrujú úprimnú sústrasť.

Aj podľa odborníka, cestujúci v autobuse, ktorí prežili nehodu,. Pred neodvrátiteľnou zrážkou konal tak, aby zmiernil následky stretu s 30-tonovým nákladiakom. „Na poslednú chvíľu sa uhýbal,“ tvrdí riaditeľ Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity Gustáv Kasanický.

Hoci skúmanie celej nehody ešte nejaký čas potrvá, odborník má už po obhliadke miesta tragédie jasný názor. „Ja si myslím, že on to zmiernil. Žiaľbohu, len do polovičky, ale zmiernil,“ pokračuje odborník.

Zatiaľ čo o vodičovi autobusu sa Kasanický vyjadril pozitívne, pri komentovaní počíňania si vodiča kamióna bol opatrný. Podľa neho nemá ešte dostatok podkladov, aby sa vyjadril, a je potrebná dôkladná expertíza. Šofér nákladiaku smeroval podľa našich informácií z kameňolomu v Žiranoch do závodu Jaguar v Nitre. „Na korbe mal naložených 13,7 tony materiálu, pričom povolených je 14 ton,“ povedal pre Nový Čas pracovník kameňolomu.

Svedkovia nehody tvrdia, že nákladné auto sa kymácalo a jeho vodič prešiel do protismeru, kde sa zrazil s uhýbajúcim sa autobusom. Či to tak bolo alebo nie, bude ústav vedieť, keď bude mať k dispozícii všetky informácie z miesta nehody. Výsledky expertízy môžu byť známe na prelome januára a februára.