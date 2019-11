Tragická nehoda na ceste smrti pri Nitre: Manželia umierali pred očami milujúcej dcéry

Tragická nehoda bolestivo zasiahla do sŕdc všetkých Slovákov. Havária na ceste smrti pri Nitre si vyžiadala životy 12 ľudí, ktorí sa už nikdy neposadia so svojimi blízkymi k spoločnému obedu, už nikdy ich neobjímu a nepovedia, ako veľmi ich ľúbia.

Obete stredajšej tragickej havárie autobusu si Slovensko dnes uctí štátnym smútkom. V školách, ktoré navštevovali zosnulí stredoškoláci, či obciach, odkiaľ pochádzali obete nešťastia, sa zhromažďujú ľudia, ktorí tam pália sviečky a so slzami v očiach sa za nich modlia. Obzvlášť kruto zasiahol osud do života rodiny Kudryovcov z Kolíňan. V autobuse smrti pred očami dcéry Lucky zomreli obaja jej rodičia.

Tak veľmi sa tešili na prichádzajúce sviatky... V osudný deň sa manželia Adriána († 40) a Dušan († 42) Kudryovci z Kolíňan vybrali na nákupy do Nitry. Dvojica, ktorú spájala nekonečná láska, sa rozhodla, že keď sú už v meste, počkajú na svoju staršiu dcéru Lucku (15). „Ona mala akurát prax, učí sa za kaderníčku. Tak ju čakali, že pôjdu spolu domov. Stihli akurát ten nešťastný autobus,“ opisuje zlomeným hlasom švagriná Floriana posledné chvíle príbuzných. Rodina sa tešila domov, kde ich mala čakať mladšia, len 12 ročná dcérka. K tej už však nikdy nedocestovali. Spoločné šťastie pretrhol obrovský náraz.

Správa o smrti, ktorú dostala švagriná Kudryovcov v stredu podvečer, zasiahla rodinu ako blesk z jasného neba. Bolesť, ktorú prežívajú, sa nedá slovami opísať.Ešte to nevie, večer tam ideme a keď bude v takom stave, tak jej to povieme. To bude hrozné,“ vysvetlila Floriana.

Po manželoch ostali dve siroty, jedna z nich bojuje o život, navyše Lucka mala v osudný moment rodičov pred očami. „Čo bude teraz s nimi? Ako to zvládnu? Z čoho budú žiť?“ dáva otázky, ktoré ostávajú visieť vo vzduchu plnom bolesti, príbuzná. Obe dievčatá zrejme prichýli ich teta, ktorá sa však okrem svojich detí stará ešte o chorého manžela a mamu. „Tie deti to budú musieť nejako prežiť. Toto je hrozné, my nevieme ani rozmýšľať, aby obaja takto zahynuli a tie dievčatká ostali bez oboch rodičov,“ vzlyká Floriana. „Oni nikomu nikdy nič zlé neurobili, boli to dobrí ľudia, dobrí rodičia. Chúdence deti,“ dodala so smútkom.