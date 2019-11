Ďalšia tragická nehoda autobusu plného školákov s nákladiakom: Smrť učiteľky, deväť detí je zranených!

Pri nehode nákladného auta a autobusu so školákmi pri českej Novej Vsi na Mělnicku vo štvrtok zomrela jedna žena a 11 ľudí sa zranilo.

Mŕtvu je učiteľka z autobusu. Ľahko zranených bolo deväť detí a druhá učiteľka, vodič autobusu je zranený vážne. Cesta I / 16 je v úseku medzi kilometrami 31 a 41 zavretá v oboch smeroch. ČTK to povedali policajná hovorkyňa Markéta Johnová a hovorkyňa stredočeskej záchranky Petra Effenbergerová.

Nehoda, pri ktorej, sa stala na ceste kúsok od kruhového objazdu, kde sa schádza na teplickú diaľnicu D8., s jeho vyslobodzovaním pomáhali hasiči. Dychová skúška u neho neukázala prítomnosť alkoholu. "Príčinu a ďalšie okolnosti nehody policajti vyšetrujú," uviedla Johnová.

Podľa informácií ČTK. Česká televízia uviedla, že v autobuse cestovalo 45 školákov. Učiteľka, ktorá zomrela, sedela na prednom sedadle. "Privolaný lekár na mieste konštatoval smrť, jej zranenia boli nezlučiteľné so životom," uviedla Effenbergerová. Vodič bol s vážnymi zraneniami po nevyhnutnej starostlivosť prevezený do pražskej vinohradskej nemocnice. Deti mali podľa hovorkyne záchranky prevažne pomliaždeniny a ľahšie poranenia, po ošetrení na mieste boli prepravené do pražských nemocníc Motol, Bulovka a v Krči. Druhú pedagogičku s ľahkými zraneniami previezli záchranári tiež do nemocnice. Na mieste zasahovalo päť posádok záchranárov a k tomu ešte lekár.