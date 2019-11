Cibulková otvorene o mesiaci na jachte v Grécku: Prekvapivé priznanie o tajnom milencovi!

Toto nikto nečakal! Dominika Cibulková (30) v knihe Tenis je môj život otvorene rozoberá viaceré, aj šteklivé, témy zo života profesionálnej tenistky.

Nevyhla sa ani bývalým láskam. Asi najviac prekvapila jej úprimná spoveď o záhadnom bohatom milencovi, s ktorým strávila mesiac plný horúcich dní a nocí na jeho jachte v Grécku.

„Písali sme si, nič viac, nič menej. Naživo som sa s ním stretla až po Wimbledone. Priťahoval ma ako muž, ale aj ako silná osobnosť. Bolo fajn mať ctiteľa,“ otvára sa Dominika v autobiografii. „Bolo to v roku 2009, mala som vtedy únavovú zlomeninu rebra. Od Ctiteľa prišlo pozvanie na jachtu. Išla som sa tam vyliečiť, tajne! Nikto o tom nevedel, ani moje kamarátky, ani otec, ani mama. Mame som len povedala o mojom zámere ísť na jachtu do Grécka. Začala hysterčiť a takmer zinfarktovala. Ja som si ale prvýkrát v živote postavila hlavu. Nikto ma nemohol zastaviť,“ pokračuje Cibulková.

„Ráno po mňa prišlo auto a odletela som za Ctiteľom k moru. Prvýkrát v živote som robila niečo, čo nebolo nalinkované. Čo nechcel tréner, rodičia, čo si nevyžadovala kariéra. Tak som si liečila rebro. Strávila som tam s ním štyri týždne. Bolo to fajn. Bez záväzkov, bez plánov... To bolo ale všetko, čo som so Cititeľom zažila. Viac som sa s ním už nestretla. Bolo to krátke, ale dodnes na to rada spomínam,“ uzavrela Cibulková šokujúcu historku, o ktorej doteraz nikto nevedel.

Užívala si s miliardárom Assimakopoulosom?

Podľa viacerých zdrojov si mala Cibulková užívať na jachte s americkým miliardárom s gréckymi koreňmi Ericom Assimakopoulosom. Podnikateľ v Bratislave kúpil a zrekonštruoval hotel Carlton, neskôr vlastnil aj hotel Danube a známym sa stal aj ako funkcionár a spolumajiteľ hokejového Slovana. Randil s viacerými známymi ženami, moderátorkami Andreou Ušiakovou či Mariannou Ďurianovou, no pred oltár ho dostala až neznáma Adriana Lauková z Lučenca. Majú spolu dve deti a žijú v USA.

Muži jej života

Sergej Stachovský (33)

2007 - 2008, tenista

Gael Monfils (33)

2008, tenista

Jürgen Melzer (38)

2008 - 2009, tenista

Assimakopoulos (48)

2009, podnikateľ

Michal Navara (34)

2010 - súčasnosť, úradník