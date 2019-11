Netradičný kvíz slovenských futbalistov: Ako sú pripravení na Chorvátsko?

To, že hráme v sobotu kľúčový kvalifikačný duel o EURO 2020 proti Chorvátsku, slovenskí futbaloví reprezentanti, samozrejme, veľmi dobre vedia.

Aké iné znalosti však majú chalani o stredomorskom štáte na brehu Jadranského mora? Nový Čas sa rozhodol futbalistov otestovať netradičnými otázkami. Väčšina z nich si počínala na výbornú. Pokiaľ by rovnaký výkon podali aj v samotnom zápase roka, o výhru sa nebudeme musieť obávať!

Otázky:

1. Ktorú z nasledovných vecí vymysleli a preslávili Chorváti?

a) tango nohavičky

b) futbalové štulpne

c) pánsku kravatu

2. Ktoré z nasledujúcich zvierat nežije v Jadrane?

a) delfín

b) tuleň

c) tučniak

3. Čo po chorvátsky znamená slovo kruh?

a) obdlžník

b) chlieb

c) elipsa

4. Ako preložíte do chorvátčiny chladený nápoj?

a) hladna piċa

b) mrazena voda

c) studeno more

5. Ktorý chorvátsky futbalista sa stal najlepším kanonierom MS 1998 vo Francúzsku?

a) Pršut Dalmatinski

b) Davor Šuker

c) Zlatan Ibrahimovič

6. Ktorá obec neleží v Chorvátsku?

a) Chorvátsky Grob

b) Baška

c) Jadranovo

Dávid Hancko (21)

1. C – Kravata Správne

2. B – Tuleň Nesprávne

3. B – Chlieb Správne

4. A – Hladna piċa Správne

5. B – Davor Šuker Správne

6. A – Chorvátsky Grob Správne

Hodnotenie: Až na malú chybičku z nepozornosti zvládol kvíz na výbornú. Zo všetkých ukázal najlepšie vedomostné znalosti. Pokiaľ ich podčiarkne rovnakým výkonom aj na ihrisku, určite budeme mať šancu na výhru.

Róbert Boženík (19)

1. B – Futbalové štulpne Nesprávne

2. C – Tučniak Správne

3. A – Obdĺžnik Nesprávne

4. B – Mrazena Voda Nesprávne

5. B – Davor Šuker Správne

6. A – Chorvátsky Grob Správne

Hodnotenie: Zo všetkých pochodil najhoršie. Nesprávne zodpovedal až na tri otázky. Ak však v sobotu nastrieľa do chorvátskej brány minimálne rovnaký počet gólov, fanúšikovia na to určite veľmi rýchlo zabudnú.

Dominik Greif (22)

1. B – Futbalové štulpne Nesprávne

2. C – Tučniak Správne

3. B – Chlieb Správne

4. A – Hladna piċa Správne

5. B – Davor Šuker Správne

6. A – Chorvátsky Grob Správne

Hodnotenie: Pred kvízom mal menšie obavy, no nakoniec sa ukázal vo skvelej forme. Presne v takej, akú má momentálne v Slovane. Možno by nebolo celkom od veci, keby sa tréner Hapal rozhodol do brány postaviť práve jeho.

Martin Dúbravka (30)

1. B – Futbalové štulpne Nesprávne

2. C – Tučniak Správne

3. B – Chlieb Správne

4. A – Hladna piċa Správne

5. B – Davor Šuker Správne

6. A – Chorvátsky Grob Správne

Hodnotenie: Nie, Pršut Dalmatinski nebol najlepším kanonierom MS 1998. Vedel to aj Dúbravka, ktorého táto možnosť v kvíze zrazila na kolená. V kvíze obstál na výbornú. Bude sa mu dariť aj v zápase o všetko?