Unikol katalóg pokút futbalovej Chelsea: Z tých súm sa vám zatočí hlava!

Disciplína na prvom mieste! Z kabíny futbalovej Chelsea unikol zoznam pokút podpísaný pred začiatkom tejto sezóny trénerom Frankom Lampardom.

Podľa neho byť hráčom londýnskeho klubu neznamená len dobre zarábať, ale za svoje priestupky aj poriadne zacvakať.

Najhlbšie je do peňaženky v prípade zmeškania tréningu, kedy musí previnilec zaplatiť mastnú pokutu - v prepočte 23 000 eur. Ani ostatné sumy nie sú z kategórie smiešnych. Ak hráčovi zazvoní počas spoločného obeda mobil, do klubovej pokladnice musí vysoliť 1170 eur. V prípade oneskoreného príchodu na míting tímu má každá zmeškaná minúta hodnotu 580 eur. Všetky pokuty musia byť zaplatené najneskôr do dvoch týždňov, inak sa suma zdvojnásobí.

Zoznam pokút futbalového klubu FC Chelsea:

Zmeškaný odchod na zápas 2920 €

Oneskorené nahlásenie času tréningu 2920 €

Zmeškanie rozcvičky 1170 €

Meškanie na ošetrenie 2920 €

Meškanie na míting tímu 580 € za minútu

Meškanie na tréning 23 360 €

Zvonenie mobilu počas jedla alebo mítingu 1170 €

Zlé oblečenie pri cestách a v deň zápasu 1170 €

Neúčasť v tímovom autobuse po zápase bez info 48 hodín vopred 5840 €

Odmietnutie alebo neúčasť na spoločných akciách 5840 €

Včasné neoznámenie choroby alebo úrazu 11 680 €

Zmeškanie lekárskeho termínu 2920 €