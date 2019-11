Dávid zúfalo čaká na darcu: Srdce mi prestalo biť, v hrudi mám pumpu

Dúfa v lepšiu budúcnosť! Dávid (23) z Janova, dedinky pri Prešove, sa zrazu začal cítiť unavený a správa doktorov ho šokovala - potreboval nové srdce, pretože jeho začalo zlyhávať.

Napokon mu nádej dala unikátna operácia v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, pri ktorej mu do hrude vsadili pumpu, tzv. umelé srdce, za 140 000 eur. Vďaka nej má šancu prežiť, kým sa objaví vhodný darca. Ako vyzerá bežný život mladíka, ktorý dlhé roky sníval o tom, že bude zachraňovať životy iných?

Už od mája tohto roka žije mladý chlapec s umelým srdcom. Jeho život sa obrátil hore nohami v jedinej chvíli. Žil ako každý mladý človek. Športoval, chodil sa zabávať a študoval. „Žil som naplno,“ spomína mladík na bezstarostné dni. „Vyštudoval som za hasiča-záchranára,“ prezradil Dávid, ktorý s bolestným úsmevom dodal, že hoci to bolo jeho snom, žiadne životy už asi nezachráni. Teraz totiž potrebuje zachrániť ten svoj.

Varovné príznaky

Vitálny mladík začal mať problémy s únavou a bývalo mu nevoľno, bol nevládny a neustále cítil smäd. „Nakoniec to prišlo do takého extrému, že som prišiel o srdce. Keď som sa dozvedel, že zlyhá do dvoch týždňov, jedinou možnosťou pre mňa bolo umelé srdce,“ povedal Dávid. Hoci sa tak nazýva, ide o akúsi pumpu, ktorá supluje jeho činnosť. Najdôležitejšie je, že Dávidovi umožní prežiť obdobie, kým sa nájde vhodný darca. „Verím, že sa nájde darca, aby mi mohlo byť transplantované ozajstné srdce a aby som mohol plnohodnotne žiť,“ sníva o budúcnosti.

Ako dodal, čakal by ho život len s malými obmedzeniami. Lenže darcovský program na Slovensku je podľa neho ešte neprepracovaný, a aj preto trvá dlho, kým sa nájde darca.Preto chcem touto cestou všetkých poprosiť, aby si uvedomili, že by takto mohli zachrániť iných,“ povedal naliehavým hlasom Dávid, ktorý si na život s umelým srdcom ešte stále zvyká. Neprekáža mu v noci hlasný zvuk pumpy za 140-tisíc eur? „Trocha, najmä v noci, keď neviem zaspať. Je to neustály buchot. Ale je to iba malá daň za to, že žijem,“ uviedol.

Nepochybuje, že sa nájde vhodné srdce a plánuje budúcnosť. „Chcem mať rodinu, postaviť dom a zasadiť strom,“ vymenúva svoje túžby. Zatiaľ však žije tak, ako sa s umelým srdcom dá. „Ráno vstanem, umyjem sa. Potom si prečítam dobrú knihu, či idem na nenáročnú prechádzku,“ uzavrel.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave ako prvé pracovisko v strednej Európe odštartovalo Program SynCardia TAH - Total Artificial Heart. V novembri 2017 operovali pacienta Jozefa z Topoľčian (47) a išlo o operáciu, ktorú vykonali ako prví z krajín V4. V roku 2018 mu v NÚSCH transplantovali srdce.

Aktuálne sú v domácom liečení 3 pacienti s umelým srdcom. Doteraz ho dali 6 ľuďom. Jeden zomrel (nie však na srdcové ochorenie) a 3 čakajú na transplantáciu. „Indikáciou implantácie umelého srdca sú stavy ťažkej poruchy funkcie srdca, ktorá je v horizonte dní alebo niekoľkých týždňov nezlučiteľná so životom. Používa sa u pacientov, ktorí sú kandidátmi transplantácie do obdobia identifikácie vhodného darcu,“ uviedol prednosta Kliniky kardiochirurgie NÚSCH Michal Hulman. Zákrok plne hradí zdravotná poisťovňa pacienta. Stojí približne 140 000 eur. Umelé srdce je jednorazové, môže ho dostať len jeden pacient.