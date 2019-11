Vlak v Bratislave vybehol z koľají: Rušeň rozryl trávnik pri Eurovei!

Vlak vybehol z koľají. Návštevníkov obchodného centra v Bratislave prekvapil vlakový rušeň, ktorý zjavne neubrzdil a vybehol z koľají.

Poriadny šok zažili návštevníci obchodného centra v Bratislave. Neostal tam totiž kameň na kameni. V blízkosti centra stála lokomotíva, ktorá tam nemala čo robiť. Z koľají vybehla až na trávnik.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Rušeň ZSSK CARGO však v danej chvíli neprevádzkoval vlastník. Ten ho prenajal spoločnosti Lokorail, a.s., ktorá sa však k incidentu odmietla vyjadriť. Veronika Slamková z Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave potvrdila, že o tejto udalosti majú záznam: „Evidujeme to ako udalosť, no neboli tam žiadne zranenia.“ Na mieste policajti zistili, že nie je dôvod na začatie trestného stíhania a vyšetrovanie tak ostáva v kompetencii Lokorail, ktorá ho bude viesť interne.