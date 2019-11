Prachařovej syn prišiel jej rozvodom už o druhého otecka: Smutné vyjadrenie Agáty

Rozvod neovplyvní len spoločné dieťa. Českej modelke a moderátorke Agáte Prachařovej skrachovalo manželstvo s moderátorom Jakubom Prachařom.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Dvojica má spolu dnes už dvojročnú dcérku Miu. Agáta má však ešte syna Kryšpína (8) z predchádzajúceho vzťahu s bývalým hráčom amerického fubalu Mirkom Dopitom. Chlapčeka však spolu s moderátorkou vychovával práve jej manžel Jakub Prachař a mali veľmi blízky vzťah. ,,Tati hovorí Mirkovi aj Jakubovi. Sú to proste ocko Mirek a ocko Jakub. Keď sa každý večer modlí, tak nevie, koho má povedať na prvom mieste. To je jeho trauma, tak to strieda,“ odhalila Agáta pred rokom dojímavý problém jej synčeka pre super.cz.

Rozvodom Prachařovcov chlapec opäť prišiel o dôležitého muža vo svojom živote. Blesku Agáta priznala, že si nového partnera nehľadá a je to aj kvôli Krypšínovi. ,,Môj syn by ani nikoho nového do domu nepustil. To trvá a dlho trvať bude. Nie je zdravé ísť zo vzťahu do vzťahu, ten vzťah sa musí odžiť,“ povedala.

Tmavovláska sa viac o mužoch v médiách baviť nechce, no prekvapivo túto tému zatrhla aj v rodine. ,,Babička hovorieva, že ženská toho musí veľmi veľa vydržať. Ale poprosila som ju, nech sa so mnou o tom nebaví a ona to rešpektuje. O tomto sa nemá s nikým hovoriť,“ myslí si Agáta. Blesku aspoň povedala, že s babičkou a mamou, herečkou Veronikou Žilkovou, pripravujú nový program o varení.