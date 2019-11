Ministerka Kalavská o stave zranených po smrteľnej nehode autobusu: Prvé dobré správy

Po stredajšej (13. 11.) tragickej nehode autobusu s nákladným autom pri Nitre je jeden zo zranených v kritickom stave.

Po štvrtkovom mimoriadnom rokovaní vlády SR to uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) s tým, že tento pacient má menej ako 18 rokov. Spresnila, že celkovo bolo po nehode prevezených do nemocníc 20 ľudí, šesť už bolo prepustených do domácej liečby a 14 ostáva naďalej hospitalizovaných. Nehoda si podľa ministerky vyžiadala životy 12 ľudí, z ktorých päť malo menej ako 18 rokov.

"Najmladšia obeť mala 15 rokov a najstaršia 70 rokov," spresnila ministerka. Jeden zranený po nehode je v kritickom stave, ostatní zranení podľa jej slov nemajú ťažké poranenia. "Sú to drobné odreniny, cudzie telesá napríklad v oku, či ľahšie zlomeniny," povedala.

V stredu sa podľa ministerky rozvinula psychologická i psychiatrická pomoc pozostalým obetí nehody."Ja si nesmierne vážim ich prácu. Všetci robili s obrovskou úctou, profesionalitou a nasadením. Myslím si, že aj vďaka ich práci sa možno podarilo zmierniť následky tak strašnej dopravnej nehody," uviedla. Zároveň pozostalým obetí vyjadrila úprimnú sústrasť. "Je mi nesmierne ľúto tak veľa mladých životov, ktoré predčasne vyhasli," skonštatovala.

Nehoda, ktorá sa stala v stredu na zlatomoravskej ceste I/65 neďaleko Malanty pri Nitre, patrí medzi najtragickejšie v histórii Slovenska. Doteraz si vyžiadala 12 obetí vrátane detí. Ďalších 20 ľudí sa zranilo. Zrazili sa pri nej autobus plný cestujúcich a nákladné auto. Slovensko si v piatok (15. 11.) uctí obete nehody autobusu štátnym smútkom. Bude trvať od 08.00 do 20.00 h. Vlajky budú stiahnuté na pol žrde.