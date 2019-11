Najvtipnejšie nedorozumenia: TOP 9 príbehov, kedy Česi nechápali, o čom tí Slováci točia

Hoci sme v minulosti tvorili jeden štát, jazyková bariéra nás delila odjakživa. Česi však čím ďalej tým menej rozumejú slovenčine.

V českej facebookovej skupine Překladatelské perly sa Česi rozpamätali na tie najvtipnejšie zážitky z rozhovorov so Slovákmi. Hoci sa mnohí priznali z toho, že slovenčinu majú radi, pri niektorých výrazoch sú totálne stratení. Posúďte sami. :-D

"Taková perla neperla. Jednou si takhle kámoš na Slovensku kupoval točenou zmrzlinu. Prodávající děvčice mu ji natočila a podala se slovy: „Páči sa.“ Kámoš se trošku zarazil, podíval se důkladně na tu zmrzlinu v ruce a odpověděl: „Ale jo...“ Proste se mu páčila."

"Na výšce jsem se bavil s kamarádkou ze Slovenska o nejvíce exotickém jídle, jaké jsme kdy měli. A ona říkala: "Ja som jedla ustrice." (Pochopil jsem to jako u strýce) "A cos jedla?" "No ustrice!" "Ale co jsi tam mela dobrého?"

"Přidám jednu z domácího soudku “true story”, snad se to taky počítá:

Když mi bylo asi 10 let, byli jsme s rodiči na Slovensku v Bešeňové a byl jsem s taťkou na tobogánu. On jel první, nahoře pouštěla mladá slečna postupně, abychom se nesrazili. Otci to moc nejelo, slečna na něj ukazuje a říká “na chrbát, na chrbát” a šahá si na záda. Já na ni zmateně - “co? Podrbat?” - ona: “hej, na chrbát.” Říkám si OK, asi ji něco škrábalo, tak jsem ji začal drbat na zádech... Moc jsem netušil, co jsem udělal špatně, ona byla dost zmatená, lidi se začali smát a já raději jel dolů signál-nesignál..."

"Tak když už je to tu poslední dobou samá slovenská perla, tak přispěju svou z fyzikálního praktika. 1. semestr, mé znalosti slovenštiny nulové, spolužákům východňárům na vše odpovídám jo, protože netuším, na co se ptají. 7:30, můj kolega nikde, experimenty v plném proudu a najednou dorazí se značně ztrhaným výrazem můj slovenský kopilot, utře si pot z čela a prohlásí: "Prepáč, vôbec mi to nešlo vytlačiť." Ještě pár dní jsem na něj dost blbě koukala, než jsem zjistila, že nedělal 💩, ale tisknul protokol."

"Ten čaj je horký," říkam a Slovák odpovídá: "Veď tu máš cukor."

"Kdysi takhle na Václaváku, kde jsem byla s matkou, hned před námi stála hlučná skupina lidí. Slyším nějaký slovanský jazyk a povídám: "Překládej, ty ses přece učila ruštinu!" A ona na mě: "Ale tohle jsou Slováci..." Ne že bych se styděla, to fakt ne, ale i tak doufám, že mě neslyšeli."

"Ja jsem nechápala, proč na sebe příbuzní pořád říkají “hej!“, jako by snad byli nahluchlí, nebo neznali svá jména... Až pak mi došlo, že je to přitakaní."

"Kdysi dávno jsem chodila do klubu deskových her, který vedla rodina Slováků. Měli tam kočku. Hodně dlouho jsem žila v domnění, že se jmenuje Mačka."

"Jednou jsem měla doma na návštěvě pohledného Slováka. Když uslyšel náhlé zapraskání, trhl sebou, tak jsem ho chtěla uklidnit slovy "To nic, to jen topení..." Po jeho tupém pohledu a odpovědi "Čo pení?" jsem pochopila, že zůstaneme jen u pití kávy."