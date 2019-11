Meghan a Harry porušia dlhoročnú tradíciu: Na Vianoce s kráľovskou rodinou byť nechcú!

Princ Harry s manželkou Meghan nebudú tráviť tohtoročné Vianoce s britskou kráľovskou rodinou na Sandringhamskom panstve.

Hoci sa pred dvoma rokmi Meghan ako snúbenica na vianočnej oslave zúčastnila napriek tradíciám, tento rok o sviatky s Harryho rodinou nestojí. A tak sa dvojica rozhodla užiť si ich po svojom.



Vianoce v Sandringhame mohli tráviť s kráľovnou a najbližšími príbuznými vždy iba manželky a manželia členov rodiny. Nikdy nie snúbenica, snúbenec, priateľka či priateľ týchto členov. Alžbeta II. ale v prípade Harryho a jeho vtedajšej snúbenice Meghan urobila výnimku a pozvala ju na Vianoce už v roku 2017. Až päť mesiacov po sviatkoch sa herečka z Kalifornie stala Harryho manželkou, a teda členkou rodiny.

cituje denník The Sun zdroj blízky vojvodom zo Sussexu. Pôvodne sa plánovalo, že Harry a Meghan strávia Vďakyvzdanie v USA s Doriou Ragland, matkou Meghan. A na Vianoce prídu do Sandringhamu. A to tiež preto, že Alžbeta II. má 93 a jej manžel Philip 98 rokov. V ich veku môžu byť každé Vianoce tými poslednými.Harry za tridsaťpäť rokov života vynechal Vianoce v Sandringhame jediný raz.Princ William s manželkou Kate budú v Sandringhame tráviť Vianoce aj s deťmi Georgeom, Charlotte a Louisom.