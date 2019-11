V zaniknutej osade v Tatrách vzniká archeoskanzen: Takto bude vyzerať!

V zaniknutej osade Šoldov neďaleko Štrby, okres Poprad, postupne vyrastá archeoskanzen.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Prevažne z vlastných zdrojov ho tam buduje obec, ktorá vlani postavila za pomoci nezamestnaných jedno obydlie a tento rok pribudlo ďalšie. „Okrem toho sa v tejto lokalite nachádza aj premostenie, studňa, priznané a čiastočne aj domurované sú tiež základy pôvodného kostola. Obnovili sme aj cestu, ktorá vedie k Šoldovu z obce. Takým naším snom je raz tam postaviť aj kostol, ktorý tam pôvodne stál. Pribudnúť by mohli aj ďalšie obydlia a súčasťou zámeru je vybudovať aj vyhliadkovú vežu, z ktorej by bol krásny výhľad na Šoldov, Štrbu, ale aj panorámu Vysokých Tatier,“ uviedol pre TASR starosta Štrby Michal Sýkora.

Zároveň dodal, že cieľom samosprávy je na obecnom úrade vytvoriť múzeum, ktoré by mapovalo históriu Šoldova a vystaviť v ňom chcú artefakty, ktoré sa našli pri archeologickom výskume tohto územia. „Tento rok sa nám to nepodarilo zrealizovať, verím, že na budúci rok sa to podarí. Chceme, aby vzácne historické predmety, ktoré sa tam našli, boli vystavené tu u nás a nie v Nitre,“ dodal starosta. Okrem toho chcú túto lokalitu prepojiť aj s neďalekými diaľničnými odpočívadlami, aby bola dostupnejšia pre návštevníkov regiónu.

Archeologický výskum začal v Šoldove realizovať Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre v roku 2013. „Postupne sa spod nánosov hliny a kameňa odkryli základy sakrálnej stavby s priľahlým cintorínom, opevnením pozostávajúcim z dvojitých priekop a valových násypov. Našli sa tiež dva obytné objekty, takzvané zemnice, z osady ležiacej východne od opevneného kostola,“ objasnil šéf výskumu Marián Soják s tým, že nájdené artefakty, ako napríklad črepy, rozličné kovové predmety, najmä mince a organické zvyšky, umožňujú existenciu Šoldova rámcovo vymedziť od 13. do sklonku 15. storočia. Zároveň dodal, že prezentácia územia formou menšieho archeoskanzenu doposiaľ na Spiši chýbala a práve Šoldov je na to predurčený.

Dedina mala niekoľko hektárov a v rámci Slovenska sa podľa Sojáka taká rozsiahla zaniknutá osada zrejme ani nenachádza. Tradícia hovorí, že Šoldovania boli statní, veľkí a vysokí ľudia, takmer obri, pravda je však taká, že počas archeologického výskumu sa až na dve kostry, ktoré mali do dvoch metrov, našli len kostry ľudí štandardných dĺžok. „Šoldov je naozaj veľmi zvláštne a vzácne miesto, ktoré má svojho ducha. Stačí si tam sadnúť na lavičku, cez deň alebo aj večer, oddýchnuť si a nasávať atmosféru histórie. Je veľký predpoklad, že práve tu sú počiatky osídľovania nášho územia a je to aj cítiť,“ skonštatoval na záver starosta.