Rekordný úlovok v Slovinsku: Úrady zadržali 730 kilogramov čistého heroínu

Rekordných 730 kilogramov čistého heroínu zadržali koncom októbra v prístave Koper pracovníci slovinskej finančnej správy a polície v rámci spoločnej akcie s maďarskými kolegami. Informovali o tom v stredu slovinské médiá.

Podľa denníka Delo by uvedené množstvo drogy pri pouličnom predaji v Slovinsku mohlo zločincom vyniesť až 87 miliónov eur. Podľa agentúry STA je to najväčšie množstvo naraz zadržaného heroínu v Slovinsku od nadobudnutia nezávislosti v roku 1991. Aj pre maďarské bezpečnostné orgány ide o rekordný "úlovok" za posledných 20 rokov.

Heroín bol ukrytý v zásielke 437 rolí polyetylénovej fólie s celkovou hmotnosťou 21 530 kilogramov. Zásielka sa do koperského prístavu dostala v prepravnom kontajneri, ktorého trasa podľa dokumentácie viedla do Slovinska cez Egypt zo Spojených arabských emirátov. Na loď, ktorá s ním priplávala do Koperu, bol naložený v Egypte.

Úradníci pri analýze röntgenového skenu kontajnera podľa denníka Delo zaznamenali nezrovnalosti a zásielku označili za rizikovú. Na základe dodatočne získanej dokumentácie sa navyše zistilo, že náklad v skutočnosti cestoval z Iránu a jeho príjemcom mala byť istá spoločnosť v Maďarsku.

Pri nariadenej prehliadke obsahu kontajnera potom služobný pes určil, že v niektorých roliach sú ukryté balíčky s drogou. Vyšetrovanie v spolupráci s maďarskou políciou odhalilo zločineckú organizáciu, ktorá sa zaoberala pašovaním ilegálnych omamných prostriedkov.

Policajná akcia Diviak: NAKA zadržala 7 osôb, zaistila veľké množstvo drog a to nie je všetko

Slovinskí policajti v súčinnosti s maďarskými kolegami a agentúrou EÚ pre justičnú spoluprácu Eurojust nechali 61 kilogramov z kontrabandu dôjsť do cieľového miesta v Maďarsku. Následne bol v jednom sklade v Budapešti zadržaný 47-ročný Maďar pri rozbaľovaní fóliových rolí.