Tragická smrť 12 ľudí pri Nitre zasiahla celé Slovensko: Mimoriadne zasadnutie vlády!

Členovia vlády sa zídu vo štvrtok doobeda na mimoriadnom rokovaní.

Na programe bude návrh na vyhlásenie piatkového (15. 11.) štátneho smútku v súvislosti s nehodou autobusu s nákladným autom pri Nitre, pri ktorej zahynulo 12 osôb. Potvrdil to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý v stredu večer navštívil osobne miesto nehody.

"Priamo z lietadla po predčasnom ukončení mojej oficiálnej návštevy Cypru som prišiel na miesto jednej z najtragickejších havárií v histórii Slovenska. Je to hrozivý pohľad a človeka mrazí, keď si predstaví, ako tu ešte pred niekoľkými hodinami nič netušiac cestovalo dvanásť ľudí, ktorí sa už nikdy nevrátia domov," znie oficiálne vyjadrenie premiéra na sociálnej sieti.

"Opäť musím vyjadriť nesmiernu ľútosť nad touto tragédiou a pozostalým vysloviť úprimnú sústrasť. Na mieste nehody ma ministerka vnútra Denisa Saková informovala o priebehu záchranárskych prác. Malým svetielkom v tomto obrovskom nešťastí je, že všetky naše záchranárske zložky pracovali bezchybne a urobili maximum pre záchranu čo najväčšieho počtu ľudských životov," poznamenal Pellegrini s tým, že ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská navštívila všetky nemocnice, v ktorých sú hospitalizovaní zranení a informovala ho o priebehu ich hospitalizácie i o vykonaných operáciách.

"Veľmi držím palce všetkým, ktorí nezaplatili za nehodu tú najvyššiu cenu, aby svoj boj čím skôr vyhrali a vrátili sa do svojich vlastných životov, hoci na túto udalosť zrejme do smrti nezabudnú. Na zajtra zvolávam mimoriadne rokovanie vlády, aby sme prerokovali možnosť vyhlásenia štátneho smútku na piatok. Som presvedčení, že obete havárie si zaslúžia spomienku a úctu celého Slovenska, ktoré zdieľa nešťastie s ich pozostalými," dodal Pellegrini.

Štátny smútok v SR vyhlasuje v zmysle zákona o štátnych symboloch a ich používaní vláda, a to v prípade úmrtia prezidenta, predsedu Národnej rady SR a predsedu vlády. Kabinet tak však môže urobiť aj vtedy, ak ide o citový otras spoločnosti vyvolaný smrťou osoby s mimoriadnym vplyvom na verejný život alebo o vykonanie pietnej spomienky na tragicky zosnulé osoby na Slovensku, alebo mimo neho v prípade, že ich smrť otriasla celou spoločnosťou. Na Slovensku bol doteraz vyhlásený štátny smútok deväťkrát. Naposledy to bolo v súvislosti s úmrtím prvého prezidenta SR Michala Kováča v roku 2016. Pri podobnom dopravnom nešťastí vyhlásila štátny smútok vláda naposledy v roku 2009, a to po tragickej havárii autobusu na železničnom priecestí pri Polomke v okrese Brezno. Pri zrážke autobusu s vlakom vtedy zahynulo 12 ľudí.