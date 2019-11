Trojnásobná mamička sa rozhodla prísť o zuby a zrak: Dôvod vás doženie k slzám

Matka, ktorá bojuje so zákernou rakovinou, sa rozhodla podstúpiť rádioterapiu, kvôli ktorej príde o horné zuby a oslepne na jedno oko. Toto všetko je ochotná podstúpiť preto, aby mohla stráviť viac času so svojimi deťmi.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Minulý rok prepustili lekári Kerry Borlase (37) z nemocnice na niekoľko mesiacov napriek tomu, že sa sťažovala na upchatý nos. Ako uvádza portál LADbible, o 6 mesiacov neskôr jej biopsia odhalila, že za nosom a okom má veľký nádor. V októbri podstúpila chirurgické odstránenie nálezu, avšak čaká ju rádioterapia, aby znížila šance návratu rakoviny.

Problém je v tom, že liečba jej oslabí vrchné ďasná a je viac ako pravdepodobné, že prestane vidieť na pravé oko. Kerry sa však rozhodla bojovať. Podstúpi liečbu v šesťtýždňovom liečebnom cykle, aby mala v nadchádzajúcich rokoch väčšiu šancu byť so svojím snúbencom a troma deťmi.

„Keď som si išla pre výsledky z biopsie, v čakárni ma premohol záchvat paniky. Doktor ma zobral do vedľajšej miestnosti a povedal mi, že mám rakovinu. Bola som nesmierne hysterická. Veľmi rýchlo ma objednali na odstránenie nádoru. Chirurg si bol istý, že sa mu ho podarilo úplne odstrániť. Avšak stále existuje 50 %-ná šanca, že sa mi rakovina vráti,“ znejú slová trojnásobnej matky Kerry.

„Bolo na mne, či chcem podstúpiť rádioterapiu, pretože by to znamenalo stratu všetkých horných zubov a pravdepodobne aj zraku v pravom oku. Ak by som ju podstúpila, riziko by sa znížilo na 20 %,“ zverila sa so svojím životným príbehom Kerry.

Kerry a jej partner Robert Borlase sa zasnúbili ešte predtým, ako ochorela. „Môj partner Rob ma po celý čas podporoval a obaja sme boli kvôli rakovine donútení vzdať sa práce. Všetko to je naozaj ťažké. Pre rádioterapiu som sa rozhodla, aby som mohla stráviť viac času so svojou rodinou. Sú môj svet. Radšej si nechám odstrániť polovicu zubov a oslepnem, ako by som ich mala nechať bez mamy,“ ukončila Kerry.