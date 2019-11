Američanka pátra po mužovi, do ktorého sa zamilovala na dovolenke: Má to však veľký háčik

Americká turistka sa obracia na všetkých s prosbou o pomoc. Na ostrove Bali sa zahľadela do Austrálčana, avšak jediné, čo má, je zrnitá a nekvalitná fotografia.

Kenya Williams (24) zo San Diega v Kalifornii si v novembri užívala babskú jazdu na ostrove Bali. Ako uvádza portál LADbible, v posledný deň dovolenky sa v klube Finns Beach Club stretla so záhadným Austrálčanom. Chce vedieť, kto to je, a tak vyhlásila pátranie.

Američanka povedala, že keď na seba dvojica prvýkrát natrafila, bola to láska na prvý pohľad. Tvrdí, že záhadný potetovaný muž by mohol byť jej „budúcim manželom“. Dvojica sa však rozdelila a zabudli na to najpodstatnejšie – vymeniť si kontakty.

Teraz zúfalo prosí verejnosť, aby vystopovali jej stratenú lásku. Problém je, že na identifikovanie mladíka má len jednu jedinú zrnitú fotografiu. „Rozprávali sme sa a snažila som sa získať od neho nejaké informácie, keď v tom prišla ako netopier z pekla moja kamarátka a povedala, že je čas odísť. Horšia ako moja matka,“ rozčuľuje sa Kenya.

Dvojica sa stretla 2. novembra okolo 18:30, keď spolu so svojimi priateľmi prišli do plážového klubu, kde si dali niekoľko drinkov. Pri bare si padli do oka a Kenya podotkla, že „súťažili v akejsi súťaži pohľadov a ona si zrazu uvedomila, že je rozkošný“.

„Moja partia išla do hlavnej časti s bazénmi a my sme išli do sekcie, ktorá sa ukázala, že je vyhradená pre páry,“ opisuje ich stretnutie Kenya. „Spýtal sa ma: ´Už si niekedy mala austrálsky bozk?´ A ja som mu odpovedala: ´Nie, ale zažila som eskimácky.´ Začala som byť nepokojná, pretože som mala pocit, že ma ten milý chlapec chce pobozkať. A v tom ma schmatol a urobil to,“ opisuje Američanka.

Kenya pripúšťa, že zažila „najkrajší bozk v jej živote“ a od tej chvíle sa už nedokázala na nič sústrediť. „Keby som mu mohla niečo odkázať, povedala by so mu, že ma nemôže len tak pobozkať a myslieť si, že si budem žiť svoj život ďalej v Amerike. Tvoje bozky sú ako balíček čipsov, nikdy nestačí jeden,“ zverila sa zaľúbená Kenya.

V lete plánuje opäť vycestovať do Austrálie. Dúfa, že jej verejnosť pomôže záhadného muža vystopovať, aby sa mohli stretnúť.