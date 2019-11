Kakko bol postrachom Slovákov na MS: Konečne sa rozbieha aj v NHL!

Fínsky hokejový útočník Kaapo Kakko v máji zažiaril na svetovom šampionáte v Bratislave a Košiciach a postupne si zvyká aj na zámorskú hokejovú profiligu.

V utorňajšom zápase svojho New Yorku Rangers v NHL proti Pittsburghu dosiahol svoj prvý viacgólový zápas v NHL. Dvoma presnými zásahmi sa podieľal na triumfe 3:2 po predĺžení nad "tučniakmi", pričom ten druhý dosiahol rodák z Turku v pridanej päťminútovke.

Kakko otvoril skóre duelu v siedmej minúte, keď zužitkoval brejk a brankára Matta Murrayho prekonal bekhendovým blafákom. V 63. minúte zase si pre zmenu počkal na ideálnu prihrávku obrancu Adama Foxa a poľahky usmernil puk do bránky. V zámorí to bol vôbec jeho prvý gól v predĺžení a zároveň premiérový s prívlastkom víťazný. "Prvých pár minút predĺženia bolo pre nás náročných, potom sme však mali puk a dostal som skvelú prihrávku od Foxyho. Pre mňa to už bolo ľahké. Vždy je zábavné skórovať v predĺžení," vyjadril sa 18-ročný krídelník.

Dvojka tohtoročného draftu NHL ma dobrú formu, v novembri strelila už štyri góly a priznala, že jej výkony majú stúpajúcu tendenciu. "Stále sa moja hra zlepšuje a vždy je dobré, keď strelíte pár gólov," povedal fínsky mladík, na ktorého adresu sa vyjadril aj tréner "jazdcov" David Quinn. "Myslím si, že dosiahol nový level, čo vidno aj na jeho tvári. Je tam viac úsmevu a sebavedomia," zhodnotil 53-ročný kormidelník.

Pittsburgh odohral už tretí duel za sebou, v ktorom muselo rozhodovať predĺženie. Tentokrát však dva body neuchmatol. Tréner Mike Sullivan ľutoval najmä nevydarený začiatok duelu. "Na úvodnú tretinu boli lepšie pripravení a potrestali nás. Oceňujem svojich zverencom za bojovnosť a za to, že sa vrátili späť do zápasu z dvojgólového deficitu. Ponaučením pre nás je, že musíme hrať celých 60 minút," vyjadril sa tréner Pittsburghu.