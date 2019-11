Tragédia pri Nitre si vyžiadala 12 životov: Zo slov svedkov behá mráz po chrbte, čo sa dialo osudné minúty pred nehodou

Tragická nehoda, ktorá otriasla celým Slovenskom! To, čo sa odohralo v stredu popoludní na ceste medzi Nitrou a Zlatými Moravcami, zasiahne do životov mnohých rodín.

Zrážku autobusu, v ktorom mali byť zväčša stredoškoláci, a nákladiaka neprežilo najmenej 12 ľudí, ďalších 20 museli so zraneniami transportovať do nemocnice. Pohľad na bezvládne telá tínedžerov otriasol aj silnými povahami a z výpovedí svedkov nehody behá mráz po chrbte. Čo sa dialo v osudnú chvíľu, ktorá rozhodla o tom, že pre viaceré rodiny budú nastávajúce Vianoce najsmutnejšími sviatkami v živote?

Silný vietor a dážď bičovali včera západné Slovensko. Zamračená obloha akoby predznamenávala tragédiu, ku ktorej malo prísť popoludní. Spočiatku pokojná cesta zväčša stredoškolákov smerujúcich z Nitry do Jelenca (okr. Nitra), sa v jedinej sekunde premenila na nočnú moru. Nový Čas má k dispozícii svedectvo muža, ktorý videl nešťastie na vlastné oči.

„Nákladiak išiel rýchlo,rozkýval sa a korbou trafil autobus do stredu," začína rozprávanie svedok nehody s tým, že autobus skončil v priekope. S hrôzou v očiach vyskočil aj s ďalšími okoloidúcimi z áut a bežali pomáhať. "Dávali sme im prvú pomoc. Čo sme boli tu všetci sme pomáhali. Všetci sme dávali lekárničky, "hovorí muž s trasúcim sa hlasom. V tej chvíli si uvedomili, že v autobuse sedeli prevažne študenti, po vlastných ale nevedel vyjsť takmer nik. Už vtedy začali tušiť, že je zle.

Pomáhal, kto vedel

Po zrážky boli všade po ceste rozhádzané osobné veci aj doklady cestujúcich. Všade panovala strašná panika. Ako vyslaná modlitba bol okamih, keď z autobusu smrti začali vychádzať ľudia. "Najprv vyšlo mladé dievča potom autobusár, ten bol od krvi ale živý. Ale veľa ľudí tam zostalo ležať. Boli tam mladí," spomína na udalosti, ktoré si bude pamätať do konca života.

Podobne prežíval situáciu aj Miro, ktorý sa vracal zo Zlatých Moraviec a bol na mieste pár minút po nehode. V tej chvíli tam neboli ešte ani záchranári. Rozbehli sme sa tam, ale nejakí ľudia už nás zaháňali a prosili nás, nech im dáme len lekárničky. Tak sme im ich dali,“ vysvetľuje dramatickú situáciu Miro s tým, že o chvíľu prišli záchranári a museli začať s autami cúvať, aby spravili miesto pre vrtuľník, ktorý mieril na miesto tragédie. Vtedy ešte netušili, aký počet mŕtvych si táto zrážka vyžiadala. "Videl som v živote všeličo, to je ale hrozné, to otrasie každým,"dodal Miro.

Obaja vodiči sa zranili len ľahko

Zo strašnej nehody vyviazli paradoxne s ľahkými zraneniami obaja vodiči. Šofér autobusu bol podľa našich informácií skúsený a mal tesne pred dôchodkom. Podľa našich informácií sa snažil zabrániť čelnej zrážke. Napriek tomu, bol počet obetí obrovský - 12 ľudí nehodu neprežilo, ďalších 20 skončilo v nemocnici. „Záchranné zložky rozvážajú ľudí aj do nemocníc v Nových Zámkoch, Topoľčanoch, Leviciach a Zlatých Moravciach. Nemocnice sú pripravené prevziať a poskytnúť zdravotnú starostlivosť všetkým zraneným,“ napísala na sociálnej sieti ministerka zdravotníctva Andrea Kálavská.

Zachránila ich modlitba v kaplnke

Študenti Súkromnej strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Dolných Obdokovciach mali neuveriteľné šťastie! „Naši žiaci pravidelne cestujú touto linkou, včera však mali v škole deň, ktorý sa niesol v duchu roku 1956, a teda spomienky na zakladateľov školy Boldizsára Paulisza a Jánosa Esterházyho,“ uviedol riaditeľ školy Péter Patay. Po nej sa podľa jeho slov zdržali v kaplnke. To im zachránilo život! „Nik z našich študentov nebol zranený. Pozostalým chcem vysloviť úprimnú sústrasť,“ dodal Patay

Nehodu prežila babička s vnúčikom

Šťastie v nešťastí mala babička so svojím vnúčikom (6), po ktorého išla do školy. Aj ona si sadla, spoločne s ním do autobusu smrti. Akoby zázrakom starká aj chlapček prežili. Obaja majú ľahké zranenia a ležia v nitrianskej nemocnici. Školák má zlomeninu nosa a otras mozgu a babička leží s fraktúrou tvárového skeletu. Obaja sú spolu na izbe na traumatologickom oddelení mimo ohrozenia života. Sú nesmierne šťastní, že tragédiu prežili. Podľa našich informácií majú však psychickú traumu z toho, čo videli na vlastné oči.

Tragické nehody autobusov

2003 - 12 mŕtvych cestou na púť Otvoriť galériu Rok 2003 Zdroj: HaZZ



Autobus viezol pútnikov ku Kaplnke Panny Márie Snežnej v Úhornej. Na mieste zomrelo 11 ľudí a dvanásty zomrel v nemocnici.



2005 - 4 zahynuli po zrážke s kamiónom Otvoriť galériu Rok 2005 Zdroj: HaZZ

Zrážka pri obci Ožďany v okrese Rimavská Sobota si vyžiadala 4 mŕtvych a 10 zranených. Autobus kolidoval s ukrajinským kamiónom v protismere.

2007 - 3 ženy zomreli za Nitrou



Nehoda na ceste R1 medzi Trnavou a Nitrou si vyžiadala život

3 žien. Autobus narazil do odstaveného kamióna. Ťažké zranenia utrpelo 6 osôb a 16 ľudí ľahké zranenia.



2007 - 5 folkloristov zahynulo v rokline Otvoriť galériu Rok 2007 Zdroj: HaZZ



Pri Hriňovej havaroval autobus s folkloristami vracajúcimi sa z vystúpenia. Zrútil sa do 15-metrovej rokliny, 4 ľudia zomreli na mieste a vyše 30 ľudí bolo zranených. Piata obeť umrela v nemocnici.



2009 - 12 ľudí zmietol vlak



Zrážka autobusu a osobného vlaku pri Polomke v okrese Brezno si vyžiadala 12 obetí. Ďalších 44 ľudí bolo zranených a 14 z nich utrpelo ťažké zranenia.

2014 - 4 mŕtve študentky

V prevrátenom autobuse so študentmi gymnázia Jozefa Herdu v Trnave na diaľnici D1 v smere z Piešťan do Trnavy prišli o život 4 študentky. Zranilo sa ďalších 23 ľudí.