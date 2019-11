Holandsko ako prvá európska krajina zníži rýchlosť na diaľniciach: Ide o vyššie záujmy

Holandsko ako prvá európska krajina obmedzí najvyššiu povolenú rýchlosť na diaľniciach na 100 kilometrov za hodinu (km/h).

Ako povedal premiér Mark Rutte, ide síce o "idiotské opatrenie", no rýchlostný limit je vzhľadom na potrebu znižovania oxidov dusíka nevyhnutný. "Nikto to nepovažuje za príjemné, ale ide o vyššie záujmy," povedal ďalej premiér podľa údajov holandskej agentúry ANP.

Zatiaľ nie je jasné, odkedy má platiť nový rýchlostný limit. Ministerka pre infraštruktúru a vodohospodárstvo Cora van Nieuwenhuizenová chce podľa ANP do konca decembra predložiť konkrétny plán. Ten by mal obsahovať výnimku v časoch od 19.00 do 6.00 h, no iba pre tie úseky diaľnic, kde aj doteraz počas dňa platila najvyššia rýchlosť 130 km/h.

Holandský automobilový klub ANBW očakáva, že motoristi si budú musieť na obmedzenú rýchlosť dlho zvykať. V jeho prieskume však 51 % členov označilo opatrenie za pozitívne, 34 % ho odmietlo.

Dôvodom na rozhodnutie vlády je pretrvávajúca vysoká úroveň emisií oxidov dusíka, ktoré podľa rozlohy krajiny výrazne prevyšujú európske limity. Najvyšší súd a zároveň poradné grémium vlády Raad van State preto už v máji zastavilo veľké stavebné projekty a vláde nariadilo, že pokiaľ neprijme opatrenia na zníženie emisií, projekty definitívne zruší. Ide pritom o tisíce bytov, ako aj dopravné projekty, napríklad rozširovanie diaľnic. Aj pri stavebných prácach sa totiž uvoľňuje dusík.

Rutte poukázal na to, že dodržanie európskych limitov pre oxidy dusíka je pre Holandsko mimoriadne ťažké. "Pre našu krajinu a vládu ide o krízu v doteraz nepoznanom rozsahu." Podľa odborníkov jednou z príčin je fakt, že Holandsko má po Malte najvyššiu hustotu osídlenia v rámci EÚ a relatívne malú plochu lesov alebo prírodných rezervácií, v ktorých by sa mohol dusík odbúravať.

Plán vlády okrem obmedzenia rýchlosti na diaľniciach počíta aj s ďalšími opatreniami. Okrem iného sa má pri chove hovädzieho dobytka používať krmivo bohaté na enzýmy, vďaka čomu budú kravy produkovať menej amoniaku. Ekologická organizácia Greenpeace dokonca požadovala redukciu stád, čo však vyvolalo búrlivé protesty chovateľov.