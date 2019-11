Košičanka Sára na misii, o akej môžu jej rovesníci iba snívať: Ako som zvládla let na Mars

Študentka košického gymnázia Sára Klimentová (18) si vyskúšala náročný život astronautky.

V rámci medzinárodného projektu simulácie letu na Mars totiž spolu s ďalšou štvoricou stredoškolákov zo Slovenska i Česka strávila viac ako 100 hodín v stiesnenom priestore s rozmermi 25 m². Práve ten im poslúžil ako modul vesmírnej lode, domov aj vedecké pracovisko.

Zázemie pre simulovaný let na Mars poskytla hvezdáreň vo Vyškove. Sára v rámci misie robila experimenty najmä v oblasti botaniky. „Prvý deň sme zisťovali, kde máme vybavenie. Neustále nám tam pípali prístroje, no po čase sme to už ignorovali,“ povedala Košičanka s tým, že už hneď na začiatku mala problémy.

„Nevedela som si predstaviť, ako tam prežijem 5 dní, a chcela som odísť. Vo vesmíre to tak ale nefunguje, odtiaľ sa vrátiť len tak neviete. Na druhý deň sme už od rána pracovali na experimentoch a nálada sa zlepšila,“ dodala. Počas misie študenti museli dodržiavať striktný režim. „Vstávali sme o 6.00 ráno, a za 15 minút sme museli stihnúť meranie telesných funkcií posádky, raňajky i rozcvičku. Takmer bez prestávky sme potom pracovali na experimentoch a protokoloch až do 23.00 hod.,“ priblížila.

V module boli len 4 postele, jeden z členov posádky musel v noci hliadkovať a dávať pozor na prípadné krízové situácie. „O 2.00 hod. sa spustil evakuačný poplach pre biologickú nákazu. Museli sme sa premiestniť do dekontaminačnej komory a postupovať podľa inštrukcií. V malej miestnosti sme čakali ďalšiu hodinu, od únavy sa mi tam podarilo zaspať,“ priznala gymnazistka.

Komplikácie im spôsobil aj 12-hodinový výpadok vody a elektriny, ale misia napokon dopadla nad očakávania. „Ako tím biológov sme boli historicky najúspešnejší v celej súťaži, podarilo sa nám vypracovať až 14 protokolov. Pre porovnanie, druhý tím ich urobil 8,“ uzavrela Sára s tým, že jej nadšenie pre vedu sa ešte znásobilo. „Rada by som skutočne letela na Mars, ak by to bolo možné,“ vyhlásila.