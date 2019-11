Dominika o tehotenstve: Na dieťa mám ideálny vek, príde v pravý čas!

Prečo sa Dominika Cibulková rozhodla oznámiť svoj odchod z kurtov práve v knihe? V rozhovore prezradila, že v hlave mala jasno už dosť dlhú dobu.

Napriek tomu netúžila po mediálnej pozornosti. Skôr naopak. Aspoň na chvíľu chcela vypnúť. Mať pocit absolútnej slobody. Len tak si chvíľu žiť... A, samozrejme, založiť rodinu. Svedčia o tom aj zábery čitateľov Nového Času, ktorí Domču prichytil na gynekologicko-pôrodníckej klinike. Na priamu otázku o tehotenstve odpovedala rázne.

Čo vám dal tenis do života?

Práve tenis zo mňa urobil Dominiku Cibulkovú, ktorou som v súčasnosti. Navždy bude zo mňa osobnosť, ktorú si ľudia spájajú s tenisom, so športom. Som za to veľmi vďačná.

Čo považujete za najkrajší moment svojej kariéry?

Najkrajší úspech? Určite môj titul z WTA Masters. Ten pocit hneď po tom... Na ten nikdy nezabudnem! Práve pre ten pocit sa tá celoživotná drina oplatila. Zároveň však po životnom víťazstve začala u mňa upadať motivácia. Rok 2017 bol pre mňa práve preto potom veľmi náročný. Je to vlastne také opozitum.

Kedy ste sa začali zamýšľať nad koncom?

Bolo to práve od toho roku 2017. Čiže v hlave som to mala veľmi dlho. Viac-menej to vtedy však ešte nebola reálna vec, iba akýsi útek od tlaku a od toho, že som si sama nevedela dať rady. Rok 2018 bol už zlomový. Cítila som, že telo to nedáva. Už som nebola ochotná trénovať na 200 %. Nezvládala som to ani fyzicky, ani psychicky.

Prečo ste sa rozhodli oznámiť koniec práve v knihe?

Myslím si, že to bolo najlepšie možné riešenie. Všetko do seba krásne zapadlo a ja som rada, že som mohla kariéru oficiálne ukončiť v kruhu rodiny a svojich priateľov, s ktorými som si spoločne zaspomínala a poplakala. Netúžila som po mediálnej pozornosti, napriek tomu, že som mala veci v hlave zrovnané už dlhšiu dobu. Chcela som nechať sebe aj trénerovi priestor dýchať. Len tak byť. Len tak si chvíľu žiť. Ja sa teraz teším na ďalšiu etapu vo svojom živote.

Obligátna otázka - nie ste tehotná?

Nie, nie som tehotná. Ale aj keby som bola, tak by som vám to v tejto chvíli určite nepovedala. S manželom sme však spolu 9 rokov. Obaja máme ideálny vek na to, aby sme začali nad tým uvažovať. Zatiaľ všetko v našom vzťahu išlo tak, ako malo, takže verím tomu, že aj dieťatko príde v správny čas.