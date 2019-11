Zdravie z kuchyne: Najúčinnejšie recepty starých mám na chrípku a prechladnutie

Jeseň je každoročne obdobím soplíkov, kašľa a bolestí hrdla. Akosi to ide ruka v ruke každý rok.

Či už ležíte chorí s predpísanými liekmi, alebo ešte len cítite, že na vás „niečo lezie“, vaše telo ocení pomoc pri liečení. Naše staré mamy poznali recepty snáď na každú chorobu. Fungovali stáročia a fungujú aj dnes. A väčšina z nich svojou chuťou a vôňou uľaví aj duši. Vyskúšate všetky?

Suchý kašeľ - Skorocel kopijovitý

Potrebujete: 2 lyžičky listov skorocelu, 250 ml studenej vody

Postup:

Listy skorocelu obsahujú triesloviny a slizové látky, ktoré tlmia dráždenie na kašeľ a majú aj protizápalové účinky. Listy skorocelu zalejte studenou vodou a nechajte 2 hodiny lúhovať. Potom preceďte a zohrejte – nevariť! Nálev kloktajte viackrát denne, prípadne ho môžete aj piť po menších dávkach.

Prášok z kurkumy

Potrebujete: kurkumu

Postup: Koreň kurkumy opečte a rozdrvte. Tento prášok je potrebné užívať každý deň ráno a večer, vždy po cca 3 g.

Vlhký kašeľ - Cibuľový sirup

Potrebujete: 2 veľké cibule, med alebo cukor, citrón (nie je nutný, ale vylepší chuť)

Postup:

Cibuľu a citrón nakrájajte na plátky. Postupne ich ukladajte do pohára - koliesko citrónu, plátok cibule a štedro pokryte medom alebo cukrom. Vrstvite, kým máte ingrediencie. Pohár na 2-3 hodiny odložte, kým cibuľa pustí šťavu a tú potom sceďte. Užívajte po lyžičkách niekoľkokrát denne. Sirup vydrží len jeden deň, na ďalší si radšej pripravte nový.

Chrenový sirup

Potrebujete: čerstvý chren, cukor

Postup:

Kúsok čerstvého chrenu nastrúhajte úplne na jemno a zmiešajte s cukrom, v pomere 1 diel chrenu a 2 diely cukru. Zmes dajte do uzatvárateľnej sklenenej nádoby. Cez noc sa vytvorí hustá tekutina. Keď vás pochytí dráždivý kašeľ, dajte si 1-2 lyžičky sirupu. Aj tento sirup je potrebné robiť čerstvý každý deň, dlhšie nevydrží.

Bolesť hrdla - Slaná voda

Potrebujete: soľ, vodu

Postup:

1 lyžičku soli rozpustite v polovici šálky vody. Roztok kloktajte aspoň 30 sekúnd, niekoľkokrát denne.

Cesnakový sirup

Potrebujete: cesnak (aj celú hlávku), olivový olej

Postup:

Nahrubo nakrájajte, alebo len spučte cesnak. Dajte do pohára a zalejte olivovým olejom tak, aby zakryl cesnak. Dávajte si 3 x denne 1 lyžičku. Nielenže vydezinfikujete hrdlo, ale uľahčíte si aj vykašliavanie.

Teplota - Čaj z lipového kvetu

Potrebujete: čerstvý alebo sušený lipový kvet, vriacu vodu

Postup:

Lipový kvet zalejte horúcou vodou a nechajte 5 – 10 minút lúhovať. Lipa podporuje potenie, čím sa prirodzene organizmus chladí.

Čierne ríbezle

Čerstvá šťava alebo aj džús pomôže znížiť teplotu.

Upchatý nos - Majoránkový čaj

Potrebujete: majoránku, pokojne sušenú, vriacu vodu, citrón

Postup:

Do hrnca nalejte pol litra vody, do ktorej vložte tri plátky citróna. Vodu nechajte zovrieť a povarte tri minúty. Následne do toho vsypte ešte kopcovú lyžicu majoránky. Nechajte nápoj vylúhovať desať minút a potom predceďte. Môžete pridať aj lyžicu medu a čaj vypite, kým je horúci. Bude sa vám ľahšie dýchať a postupne sa uvoľní aj kašeľ.