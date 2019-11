Vojna v SND, herci sa obrátili na ministerku: Vajda si neodpustil štipľavú poznámku na adresu Laššákovej

Pokračuje bojový stav. Už niekoľko týždňov zo zákulisia elitnej divadelnej scény na Slovensku prenikajú informácie o nezhodách hercov s vedením Slovenského národného divadla.

V stredu predpoludním dokonca prišli v zastúpení známych mien pred ministerstvo kultúry a vyzvali jeho šéfku Ľubicu Laššákovú (59) na verejné stretnutie.

Pred rezort kultúry prišli známe tváre na čele s Jozefom Vajdom, Táňou Pauhofovou, Dianou Mórovou či Richardom Stankem. Nesúhlasia totiž so spôsobom odvolania bývalého šéfa Činohry SND Michala Vajdičku a so spôsobom vymenovania generálneho riaditeľa celého SND Vladimíra Antalu.

„Chceme s ministerkou hovoriť o spôsobe voľby generálneho riaditeľa, ktorá musí zahŕňať verejnú prezentáciu jeho koncepcie,“ povedal Stanke. Zlú situáciu v divadle vidí aj Pauhofová s tým, že čakali, či rezort kultúry nejako zasiahne. „Pani ministerka hovorí o transparentnosti a my veľmi dúfame, že to prijme,“ povedala Pauhofová. Vajda vystúpil proti ministerke ešte ostrejšie.

„Keď niekoho inštalujú do takého úradu, ako je minister kultúry, tak do SND by sa mohla prísť pozrieť aspoň na jednu premiéru a predstaviť sa, že ja som vaša ministerka,“ vyhlásil s tým, že nikto netuší, ako bude vyzerať ďalšia sezóna v divadle, lebo vedenie s nimi nekomunikuje. Ministerka kultúry podľa hercov uviedla, že preberá priamu zodpovednosť za výber generálneho riaditeľa a teda aj za fungovanie SND, ktoré je podľa nich ohrozené.

Rezort kultúry odpovedá, že personálne otázky sú v kompetencii SND. „Ide o internú záležitosť v Slovenskom národnom divadle,“ povedal Pavol Čorba z kancelárie ministerky po rokovaní vlády. Tvrdí, že rezort kontaktoval vedenie SND aj odbory, ktoré vraj nemajú žiadne informácie o krokoch hercov. „Ministerstvo kultúry má za to, že ide o iniciatívu členov Činohry Slovenského národného divadla, prostredníctvom ktorej chcú vyjadriť svoj názor,“ dodal Čorba.

O čo hercom ide

- sú proti rozhodnutiu generálneho riaditeľa SND Antalu odvolať šéfa činohry Vajdičku

- SND sa odvolalo na manažérske zlyhania, k čomu podľa hercov nedošlo

- žiadajú návrat Vajdičku do funkcie a diskusiu s ministerkou kultúry