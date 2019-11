Fanúšikovia čakali na tento moment dlhé roky: Priatelia hlásia návrat!

Špekulácie sa potvrdili! Obľúbení herci zo seriálu Priatelia totiž hlásia comeback. Nová šou by sa mala začať vysielať v apríli a mala by mať desať sérií.

Priatelia sa vysielali v rokoch 1994 až 2004. Po jeho skončení boli fanúšikovia nešťastní a dlhé roky dúfali, že sa nakrúti jeho pokračovanie. Jennifer Aniston (50) sa však viackrát vyjadrila, že to neprichádza do úvahy. Zlom nastal až nedávno, keď zverejnila na svojom instagrame fotku so svojimi hereckými kolegami. Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Vyvolala tak špekulácie o tom, že niečo spolu chystajú. Krátko nato sa „prekecla“ v rozhovore. „Boli by sme radi, keby sa niečo urobilo, ale sami zatiaľ nevieme, čo by to malo byť. Takže niečo skúšame, na niečom pracujeme,“ priznala herečka. Na otázku, či pôjde o seriál alebo film, však neodpovedala. „Ešte neviem! Nechcem ľudí zavádzať,“ dodala.

Teraz prišiel časopis The Hollywood Reporter s tým, že má ísť o šou, ktorá by sa mala budúci rok začať vysielať na HBO Max. Ešte však nič nie je úplne isté. Herci stále rokujú a do projektu sa snažia zlákať aj producentov Martu Kauffman (63) a Davida Crana (62), ktorí sa podieľali na pôvodnom seriáli Priatelia.

