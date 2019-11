Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) zvažuje vyhlásenie štátneho smútku v súvislosti so stredajšou tragickou dopravnou nehodou pri Nitre.

Vláda by k tejto veci mohla mimoriadne zasadnúť vo štvrtok (14. 11.). Štátny smútok by mohol byť v piatok (15. 11.). Premiér to uviedol pred odletom z Cypru späť na Slovensko.

Správu aktualizujeme.