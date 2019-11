Meghan na spoločenskej akcii spôsobila rozruch: Tehotenstvo č.2?

Veľká Británia v tomto období každoročne žije pripomienkami Dňa prímeria, po anglicky Remembrance Day.

Oslavujú koniec prvej svetovej vojny v roku 1918 a uctievajú si pamiatku padlých krajanov. Symbolom je červený mak, ktorý nosia Briti na odevoch. Členovia kráľovskej rodiny sa pred pár dňami zúčastnili podujatia v londýnskej Royal Albert Hall.

Vojvodkyňa Meghan pútala rozhodne pozornosť. Čiernovláska bola samý úsmev, no viac zaujali rozšírené šaty, ktoré šikovne zakrývali brucho. To si vojvodkyňa nejedenkrát podvedome chránila rukou, čím Britom jasne pripomenula gestá, ktoré mala počas prvého tehotenstva.

,,Meghan si počas večera niekoľkokrát položila ruku na brucho rovnakým spôsobom, ako to robila, keď čakala syna Archieho,“ píše portál Express.co.uk. Malý Archie prišiel na svet v máji a len nedávno vojvodkyňa prezradila, že sa mu tlačia prvé zúbky. Druhé tehotenstvo by teda zatiaľ nemalo byť u manželov témou dňa.

Briti však už stávkujú na to, že Meghan behom budúceho roka porodí ďalšie dieťa. Nahrávať by tomu mohol fakt, že má 38 rokov a je teda možné, že sa s druhým bábätkom poponáhľa. Špekulácie nedávno podporil samotný Harry na stretnutí s manželkami britských vojakov pôsobiacich v zahraničí.

,,Harry sa veľmi zaujímal o to, aké je to mať dve deti. Dodávali sme mu odvahu do druhého potomka,“ prezradila pre Forces Network jedna z mladých mamičiek, ktoré sa s princom a jeho ženou osobne rozprávali. Portál Express.co.uk dopĺňa že Američanka Meghan s Harrym a Archiem by mali koncom novembra stráviť Deň vďakyvzdania s vojvodkyninou mamou Doriou v Los Angeles.