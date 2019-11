Na rozostavanej D4 pri Jarovciach pozastavili práce, dôvodom je sporný násyp s azbestom

Na časti rozostavanej diaľnice D4 pri bratislavských Jarovciach pozastavili stavebné práce.

A to dovtedy, pokiaľ padne rozhodnutie, čo bude s násypmi, kde použili sporný materiál, vrátane azbestu. Spoločnosť D4R7 Construction, s. r. o., zhotoviteľ úsekov D4 a R7 v okolí Bratislavy, informovala v tlačovej správe, že sa dohodla s Ministerstvom dopravy a výstavby SR (MDV) a Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s., (NDS) na podrobnom postupe a záväznom časovom rozvrhu prijatia rozhodnutí súvisiacich s opatreniami na úpravu násypov. Tie majú vykonať v časti diaľnice rozostavanej D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka medzi kilometrami 0,7 až 2, teda na úseku v dĺžke 1,3 kilometra pri Jarovciach.

Dohoda medzi ministerstvom dopravy a D4R7 Construction podľa zhotoviteľa stavby určuje, že v uvedenej časti D4 nebudú vykonávať ďalšie práce, kým sa nerozhodne o ďalšom postupe. "Dohodlo sa tiež, že vykonané testy budú hodnotiť odborníci menovaní ministerstvom dopravy a výstavby. Všetky potrebné testy už boli vykonané," uviedla spoločnosť D4R7 Construction s oneskorením o obsahu dohody uzavretej ešte v októbri. Testy v súčasnosti analyzujú a po ich vyhodnotení bude jasné, či a aké nápravné opatrenia budú potrebné v spomínanej časti D4.

Zhotoviteľ sa ministerstvu dopravy a výstavby zaviazal, že takto spoločne dohodnutý plán obnovy bude implementovať tak rýchlo, ako je to technicky možné. "Ministerstvo dopravy a D4R7 Construction budú následne informovať verejnosť, či a aké rehabilitačné opatrenia bude potrebné vykonať na násype úseku diaľnice D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka medzi kilometrami 0,7 - 2 a kedy budú realizované," dodal zhotoviteľ D4 a R7.

Agentúra SITA ešte minulý týždeň informovala, že násyp na časti D4 pri Jarovciach, obsahujúci materiál s azbestom, bude podľa NDS potrebné asi odstrániť a postaviť znovu. Hlavným dôvodom by mali byť nevyhovujúce statické skúšky únosnosti násypu. Člen predstavenstva NDS Peter Gandl to označil za väčší problém, ako použitý materiál s azbestom v násype. "Nevyhovujú statické skúšky tohto násypu. To je asi horší problém. NDS vykonávala niektoré kontrolné skúšky a odbery, ktoré viedli k tomu, aby sa analyzoval tento problém," povedal Gandl pred zástupcami stavebných spoločností. "Máme názor, že násyp asi bude potrebné rozobrať. Upozorňujem, že sa tam nachádza azbest. To znamená, že sa budú musieť v uzavretej atmosfére so špeciálnymi metódami odstrániť všetky materiály, ktoré do násypu nepatria, ako rôzne organické látky a násyp vybudovať nanovo," uviedol Gandl.

Dodávateľ a koncesionár projektu D4 a R7 podľa zástupcu NDS jednoznačne pochybili, keď pri stavbe časti D4 použili násypový materiál obsahujúci azbest. Tvrdí, že teraz by mali vyriešiť oba problémy v súvislosti s násypom. "Šetria to jednotlivé orgány, je to nakladanie s nebezpečnými látkami, ktorou je azbest. Zabudovaný neohrozuje spodné vody ani životné prostredie, ale nakladanie s azbestom je veľmi nebezpečné vzhľadom na jeho fyzikálne vlastnosti," upozornil Gandl.