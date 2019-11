Ždiarom sa prehnala víchrica, stromy zatarasili cesty: Vyhlásili mimoriadnu situáciu

Mimoriadnu situáciu vyhlásili v noci na stredu v obci Ždiar pod Belianskymi Tatrami.

Dôvodom je množstvo popadaných stromov, ktoré zatarasili miestne komunikácie aj hlavnú cestu I/66 v smere na Poľsko. TASR to potvrdil starosta obce Pavel Bekeš s tým, že hlavný ťah na Tatranskú Javorinu sa podarilo sprejazdniť pred 3. hodinou. "Vietor začal fúkať už v utorok (12. 11.) poobede, ale to padlo len niekoľko menších stromov či konárov. Zhoršovať sa to začalo večer, najviac stromov padlo v okolí obecnej časti zvanej Príslop, kde poškodili aj elektrické vedenie, a Podspády a Tatranská Javorina tak ostali bez prúdu. Potom začalo padať väčšie množstvo stromov aj na hlavnú cestu a tu u nás v Ždiari, v smere do Monkovej doliny, popadalo asi 30 stromov na cestu a tam je to stále neprejazdné," priblížil situáciu Bekeš s tým, že dobrovoľní i profesionálni hasiči, ako i miestni ľudia boli v teréne prakticky počas celej noci a v prácach na odstraňovaní škôd pokračujú aj teraz.

Starosta odhaduje, že škody na majetku budú vysoké, pretože stromy poškodili drôty elektrického vedenia, zábradlia, vyvrátené sú viaceré smerové tabule a niektorým obyvateľom poškodili aj domy. "Škody budú veľké aj na lesných porastoch, veľmi veľa stromov podľahlo náporu vetra, čo som mal možnosť skontrolovať, tak napríklad v okolí materskej škôlky je takmer všetko zvalené," doplnil Bekeš. Dodal, že momentálne je naďalej neprejazdná cesta len do Monkovej doliny, tú by chceli sprevádzkovať ešte v doobedňajších hodinách. Bez elektriny ostalo lokálne niekoľko domov v obci, postupne však pracujú na odstránení porúch. "Situáciu s odstraňovaním následkov kalamity nám dosť komplikuje dážď, ktorý neustáva. Uvidíme, ako sa to vyvinie cez deň," dodal na záver Bekeš.