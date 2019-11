Šéf talianskej protimafiánskej prokuratúry na Slovensku: Vadalu naďalej vyšetrujeme

Federico Cafiero de Raho (67) a jeho úrad sú v Taliansku považovaní za morálnu autoritu. Do Trnavy prišiel za mimoriadnych bezpečnostných opatrení porozprávať o svojich skúsenostiach v boji proti mafii, ktorej chápadlá sa rozmohli aj na Slovensku.

Jeden z najstráženejších mužov v Európe prehovoril aj o údajnom telefonáte expremiéra Roberta Fica s Antoninom Vadalom či o fungovaní neslávnej ´Ndranghety. Neprejde zrejme týždeň, kedy by sa Federicovi de Rahovi niekto nevyhrážal smrťou. Aj preto je taliansky národný prokurátor pre boj proti mafii a terorizmu strážený 24 hodín denne ozbrojenou ochrankou. Jeho príchod na Slovensko sprevádzali mimoriadne bezpečnostné opatrenia. De Raho sa najprv stretol s generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom, neskôr prišiel do Trnavy na konferenciu „Slovensko proti všetkým mafiám“, kde hovoril o potrebe spoločnej legislatívy proti mafiám aj o pôsobení zločineckej organizácie ´Ndrangheta na Slovensku.

„Kde je jeden člen ´Ndranghety, tam je určite okolo neho aj celá skupina,“ povedal de Raho s tým, že takýmto mafiánskym bunkám sa darí najmä v krajinách, v ktorých sa dá ľahko investovať a skryť. Po smrti Jána Kuciaka bolo jedným z možných motívov jeho vraždy to, že sa v článkoch venoval podnikaniu talianskej mafie na Slovensku. Jej hlavným predstaviteľom mal byť Antonino Vadala, ktorého zatkli po novinárovej smrti. Minulý mesiac ho odsúdili na viac ako 9 rokov basy za pašovanie kokaínu.

Vadala mal kontakty na najvyšších miestach - v minulosti chodil s Ficovou hlavnou štátnou radkyňou Máriou Troškovou a spája sa s ním aj meno exšéfa bezpečnosti na Úrade vlády Viliama Jasaňa. Podľa zistení talianskej novinárky Marie Grazie Mazzoly mal s Vadalom dokonca osobne telefonovať aj expremiér. Fico to dlhodobo popiera a „považuje to za uzavreté“. Talianske úrady to vidia inak. „Veci okolo Vadalu ešte stále vyšetrujeme, preto o tom ešte nemôžem informovať,“ povedal šéf talianskej protimafiánskej prokuratúry de Raho, ktorému sa nepozdáva ani rozpustenie vyšetrovacieho tímu Kuciak.