ZUŠ Miloša Ruppeldta Bratislava vs. ZUŠ Zvolen: 100-ročné jubilantky sa hádajú, ktorá je staršia

Sú skutočne najstarší? Základná umelecká škola (ZUŠ) vo Zvolene oslávila storočnicu svojho vzniku a jej vedenie je presvedčené, že je najstaršia na Slovensku.

Podľa dostupných dokumentov z kroniky bola založená 1. novembra 1919 a za tie roky vychrlila tisícky absolventov. Mnohí z nich sa stali úspešnými hercami, spevákmi a inými umelcami. ZUŠ-ka pod Pustným hradom však súperí o svoje prvenstvo s bratislavskou ZUŠ Miloša Ruppeldta. Sporných je pritom len niekoľko dní. Nový Čas oslovil obidve školy a zistil šokujúcu skutočnosť. O založenie zvolenskej ZUŠ sa zaslúžili skladateľ, hudobný poradca a riaditeľ ľudovej chlapčenskej školy Ľudovít Izak-Lihovecký a evanjelický kantor, dirigent a hudobný skladateľ Gustáv Šimkovič. Práve v jeho byte prebiehalo vyučovanie. Vznikla 1. novembra 1919, kde sa najprv učili iba hudobné predmety: spev, hra na klavíri a na husliach.

„Zápisnica zo zriaďujúceho zhromaždenia, ktorá pochádza z kroniky archívu mesta, je z 19. októbra 1919. Niektoré zdroje uvádzajú, že Bratislavská hudobná škola je najstaršou na Slovensku, no tá bola zriadená až 6 dní po nás a to 6. novembra 1919,“ objasnila riaditeľka ZUŠ vo Zvolene Iveta Vitovská, ktorá pôsobí v škole 34 rokov a predtým ju aj navštevovala. Jedným z členov učiteľského zboru bol vtedy aj hudobný skladateľ Viliam Figuš-Bystrý. V roku 1935 bola ZUŠ s počtom 240 žiakov a 7 učiteľmi druhou najväčšou hudobnou školou na Slovensku. V 50. a 60. rokoch sa v nej postupne začali vyučovať aj ďalšie hudobné predmety. Vytvorili sa aj pobočky v Krupine, na Sliači a v Detve. Od roku 1994 sídli škola v priestoroch bývalých Jegorovových kasární na Nádvornej ulici a navštevuje ju 760 detí. „Našimi bránami prešlo nespočetné množstvo učiteľov a, samozrejme, absolventov. Mnohí z nich majú na svojom konte veľké úspechy,“ dodala riaditeľka.

Chceli vychovať profesionálov

Zakladatelia Prvej hudobnej školy pre Slovákov v Bratislave túžili po Alma Mater celého hudobného školstva v krajine. Po rozpade Rakúsko-Uhorska totiž boli talentovaní Slováci odkázaní na hudobné školy vo Viedni a Budapešti. „Sme prvá verejná hudobná škola. Presne 6. novembra 1919 bola škola oficiálne založená a 10. novembra prebehlo prvé vyučovanie,“ hovorí Alexandra Pažická, riaditeľka školy, ktorú dnes poznáme pod názvom ZUŠ Miloša Ruppeldta. Práve tento hudobný pedagóg, zbormajster a prekladateľ sa myšlienkou školy zaoberal už v roku 1915. Podporovali ho viaceré osobnosti vtedajšieho kultúrneho a spoločenského života, ako napríklad Mikuláš Schneider Trnavský či známy český skladateľ Leoš Janáček.

„Tento rok nám to krásne vyšlo, presne 10. novembra 2019 sme mali koncert pod názvom Punc histórie, pulz prítomnosti, kde hudba spojí tri generácie žiakov školy – súčasných i bývalých, žiakov, ktorí iba začínajú umeleckú kariéru a významných interpretov, ktorí s úspechom pôsobia v umeleckej oblasti,“ tešila sa riaditeľka na koncert, ktorý sa konal v Slovenskej filharmónii. „Nám vôbec nejde o to, ktorá škola bola založená skôr, nechceme ísť do nejakého konfliktu,“ nedala si pokaziť radosť riaditeľka. „Založenie našej školy bolo podmienené už tým, že bude mať konzervatoriálny ráz,“ doplnila s tým, že viacerí pedagógovia okrem pedagogickej činnosti aj aktívne umelecky pôsobia, čo je pre žiakov veľkou motiváciou.

Rodinné prepojenie

Aj keď sa ZUŠ-ky sporia o to, ktorá je staršia, obe školy sú rodinne prepojené! „Čo sa týka zvolenskej umeleckej školy, v tej dobe sa starosta tak veľmi usiloval, že ,zlanáril‘ aj Viliama Figuša-Bystrého. A práve v tom je teraz ten paradox,“ prezradila šokujúcu skutočnosť Pažická a pokračovala: „Ruppeldtovci sú rodina s Viliamom Figušom-Bystrým. Manžel Marice Ruppeldtovej, ktorá bola teraz aj na výročnom koncerte, bol Viliamovým synovcom a dokonca aj ona sama je rodina s Figušom-Bystrým.“ Na záver však riaditeľka Pažická trvala na svojom, že bratislavská ZUŠ-ka je prvou verejnou hudobnou školou. Je totiž presvedčená, že diplom ich školy mal odjakživa väčšiu váhu. Medzi absolventov tejto bratislavskej ZUŠ patria také zvučné mená, ako známy hudobný skladateľ Eugen Suchoň, významný slovenský dirigent, hudobný skladateľ a pedagóg Ľudovít Rajter, hudobný skladateľ Alexander Moyzes, svetový dirigent Rastislav Štúr, herec Zoro Laurinc či režisér Ľubomír Vajdička.

Slávni Absolventi ZUŠ v Bratislave

Peter Kresánek

Slovenský historik umenia, pamiatkar a v rokoch 1990 – 1998 primátor Bratislavy.

Ivo Gogál

Ivo Gogál

Televízny, divadelný a dabingový herec. Svoj debut absolvoval už ako šesťročný na javisku vo Zvolene v hre Strakonický dudák. Jeho prvé filmy boli Maroško a Sladký čas Kilimagdory, ktoré natočil v desiatich rokoch.

Jana Nagyová

Bývalá slovenská herečka sa preslávila najmä vďaka hlavnej úlohe princeznej Arabely v televíznom seriáli Arabela z roku 1979 režiséra Václava Vorlíčka. Od roku 1987 žije s rodinou v Nemecku, kde podniká.

Slávni Absolventi ZUŠ vo Zvolene

Radoslav Kuric

Herec účinkuje v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene, účinkuje aj v rozhlase a dabingu, známy je tiež zo seriálu Súdna sieň alebo z relácie Noc v archíve.

Jana Golis

Jana Golis (vľavo)

Hudobníčka, vyštudovala na ZUŠ-ke spevácky odbor. Od roku 2005 je speváčkou v známej a cappellovej skupine Fragile, kde spieva sopránom.

Jozef Gertli Danglár

Slovenský ilustrátor, maliar a autor komiksov. Pravidelne ilustruje noviny a časopisy na Slovensku a ilustroval približne 70 kníh.