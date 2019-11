Jozef si s Novým Časom trhol týždenný pobyt v Tatrách za 2 000 €: Narodeninový relax doprajem manželke a vnúčatám

Lepší darček si ani nemohol predstaviť! Jozef Rábara (75) z Bíňoviec (okr. Trnava) je dlhé roky verným čitateľom Nového Času. Doposiaľ však nemal šťastie na žiadnu výhru.

Zmena však prišla s našou jesennou trhačkou, vďaka ktorej získal týždenný pobyt pre 2 dospelé osoby a 2 deti v Hoteli Seasons*** v AquaCity Poprad v hodnote 2 000 €. Jozef (75) bol z výhry nadšený a najmä prekvapený. Dlhé roky si kupuje Nový Čas, no na výhru doposiaľ nenatrafil. „Doteraz ma šťastie obchádzalo,“ poznamenal výherca. Keďže v najbližších dňoch oslávi 76. narodeniny, už presne vie, koho na týždenný pobyt so sebou vezme. „Pôjde so mnou manželka a asi aj vnúčatá,“ prezradil Jozef, ktorého výhra v jesennej trhačke Nového Času posmelila do ďalšieho súťaženia.