Vražedné besnenie: Návrh na obžalobu Judity za smrť Tomáša († 16), jasný odkaz rodiny polícii a obvinenej

Tínedžerku ženú pred súd! Polícia ukončila po niekoľkých mesiacoch vyšetrovanie vraždy, ktorá bola spáchaná takým brutálnym spôsobom, že otriasla aj skúsenými kriminalistami.

V polovici mája tohto roka takmer dve hodiny zúfalo bojoval o život stredoškolák Tomáš († 16), ktorého páchateľ surovo bodal a rezal hlava-nehlava. Pri vražednom besnení mu zasadil až 51 rán, po ktorých vykrvácal. Polícia z tohto ohavného činu obvinila jeho kamarátku Juditu (16) a v utorok podala návrh na jej obžalobu. Policajti po 5 mesiacoch dokazovania dospeli k jednoznačnému záveru, kto študenta osemročného žilinského gymnázia Tomáša († 16) zniesol zo sveta takým krutým spôsobom a navrhli obžalovať jeho spolužiačku „Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline návrhom na podanie obžaloby ukončil vyšetrovanie obzvlášť závažného zločinu vraždy, z ktorého je obvinená 16-ročná Žilinčanka. Spis predložil dozorujúcemu prokurátorovi,“ informovala v utorok polícia.

Ležal v kaluži krvi

Úbohý zavraždený gymnazista bol podľa zdroja blízkeho vyšetrovaniu napadnutý odzadu. Privolaní záchranári ho našli ležať na chrbte v kaluži krvi v úzkej chodbičke luxusného bytu na žilinskom sídlisku Vlčince. Pri hlave mal školskú tašku a na nohách obuté topánky. Všetko bolo postriekané jeho krvou - steny, podlaha, vchodové dvere aj skrinka na chodbe, kde mal Tomáš opretú tašku. V krvi na podlahe boli zreteľné stopy bosých nôh Judity. Pri prehliadke miesta činu našli policajti v komode detskej izby kuchynský nôž ukrytý pod šálom a tenisovou raketou. Tento nôž označili ako vražednú zbraň. Na noži dlhom 31 cm s čepeľou dlhou 18,5 cm bola krv, ktorá podľa výsledkov DNA patrila Tomášovi a Judite. Šokujúcim zistením bolo, že nájdený nôž bol pred vložením do zásuvky poumývaný.

Chcela na slobodu

Judita doteraz pred vyšetrovateľmi nepovedala ani slovo. Potvrdili to viaceré zdroje. „Podľa našich informácií obvinená doteraz neprehovorila a mlčí. Prvýkrát teda zrejme bude hovoriť až na súde,“ uviedol právny zástupca rodiny obete Ján Halagan. Rodina zavraždeného Tomáša prijala správu o návrhu na podanie obžaloby s úľavou. „Ďakujeme polícii a veríme, že obvinená sa na súde prizná a oľutuje. Veríme, že trest, ktorý vynesie súd, bude aspoň sčasti adekvátny neskutočnému utrpeniu, s akým v posledných hodinách odchádzal z tohto sveta náš milovaný Tomáško,“ poskytli Novému Času vyhlásenie príbuzní chlapca. Obvinená gymnazistka sa počas piatich mesiacov niekoľkokrát pokúšala dostať spoza mreží na slobodu. Jej právnik sa snažil, aby si vyšetrovaciu väzbu odpykávala v domácom prostredí s elektronickým náramkom, no sudcovia krajského i okresného súdu to zamietli.