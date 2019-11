Pavol Skalický je v Mladej Boleslavi lídrom produktivity: Sype mu to ako nikdy!

Ťahá celý tím. Slovenský hokejový útočník Pavol Skalický (24) je lídrom produktivity a zároveň najlepším kanonierom Mladej Boleslavi. Aj jeho zásluhou zaznamenal tento český klub najúspešnejší vstup do extraligy v histórii!

Bývalý útočník Košíc, Banskej Bystrice či Slovana nikdy nebol vyhláseným kanonierom a v 51 zápasoch uplynulej sezóny nastrieľal 9 gólov. Presne takýto počet mal na svojom konte už po 17 stretnutiach tohto ročníka! „Keď sa darí tímu, ide to aj jednotlivcom. Možno som mal aj trošku šťastia, ale je pravda, že už v príprave mi to išlo nad moje pomery a som rád, že v tom pokračujem,“ povedal pre Nový Čas Pavol Skalický, ktorý tvorí elitný útok Mladej Boleslavi s Adamom Zbořilom a kapitánom Michalom Vondrkom, známym z pôsobenia v Slovane.

Práve tento skúsený reprezentant je spolu s Jakubom Klepišom najväčšou hviezdou tímu. „S Michalom som sa v Slovane minul, ale v Boleslavi som s ním nastupoval už vlani a je super, že mám takú možnosť. V každom zápase sa snažím oplácať túto dôveru,“ priznal bronzový medailista z MS 20 z prelomu rokov 2014/2015. V českej extralige pôsobia z tohto tímu viacerí hráči ako Denis Godla, Martin Réway, Mislav Rosandič, Matúš Sukeľ či Matej Paulovič. „S chalanmi sme medzi sebou stále v kontakte a často si píšeme. Okrem toho od hokeja najlepšie vypnem v prírode, v okolí mesta sú pekné parky a často tam vybehnem so svojím psom Alexom,“ doplnil Skalický.

Vyradilo ho zranenie

Pavol Skalický hral za Slovensko na MS 2016, 2017 aj 2018, ale vlani ho tréner Craig Ramsay neoslovil ani raz. V kontakte s GM Miroslavom Šatanom bol však pred minulotýždňovým Nemeckým pohárom: „Posledné zápasy pred repre-pauzou som hral už s menším zranením a nechcel som prísť nedoliečený. Bolo by to nefér aj voči ostatným chalanom. Bol som šťastný, že ma pán Šatan oslovil a ak budem zdravý, veľmi rád by som na ďalšiu akciu išiel.“