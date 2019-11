Reprezentant Denis Vavro má z Lazia zákaz: O zuboch ani muk!

Držať o klube jazyk za zubami! Tak znie príkaz rímskeho Lazia pre jeho zamestnanca a slovenského reprezentanta Denisa Vavra (23). Urastený stopér meškal na zraz národného tímu pred posledným dvojzápasom kvalifikácie ME 2020 proti Chorvátsku a Azerbajdžanu. Dôvod?

Zdržala ho prehliadka chrupu, na ktorú jeho i spoluhráčov poslal momentálne tretí tím talianskej Serie A.

Vyšiel s tým tréner Pavel Hapal, takže rodákovi z Partizánskeho pokuta za neskorý príchod nehrozila. „Klub nariadil všetkým hráčom Lazia kontrolu zubov, pretože u niektorých prišlo k zdravotným problémom svalového charakteru. Chceli to eliminovať a aby mali hráči zdravé zuby, čo je v poriadku.“

Otvoriť galériu Denis Vavro za Lazio Rím v Serii A neodohral v posledných 8 zápasoch ani minútu. Zdroj: TASR

Ako dopadol Vavro, sme sa pred včerajším tréningom nedozvedeli. Denis na žiadnu klubovú tému hovoriť nemohol. „Hneď prvý deň po príchode do Ríma mi povedali, že Lazio si neželá, aby som sa vyjadroval ku klubu, pretože talianske médiá sú také, aké sú,“ odpovedal na otázku Nového Času, prečo mu Taliani zakázali hovoriť o Laziu.

Práve na poste stopéra má tréner Hapal najväčšiu dilemu pred sobotňajším duelom v Rijeke proti Chorvátsku. Vavro alebo Valjent vedľa istého Škriniara? Všetci hrali proti vicemajstrom sveta v Trnave, kde Slováci vyhoreli 0:4. S Walesom nastúpil v strede obrany Gyömbér, ktorý však dostal červenú kartu a hrať nemôže.

„Mám dobrú formu. Som nabudený, že nastúpim. Maťo Valjent začal hrávať španielsku ligu. Má v nej väčšiu minutáž ako ja a dosť skúseností, aby mužstvu pomohol. Uvidíme, pre koho z nás dvoch sa tréner rozhodne. Do Rijeky pôjdeme s cieľom vyhrať, no možno bude pre nás nakoniec aj bod dobrý. Chorváti sú o čosi šikovnejší ako my, preto im nesmieme dať veľa voľného priestoru. Našimi zbraňami na ceste k víťazstvu sú srdce a tímovosť,“ zdôraznil Vavro.