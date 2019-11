Žilinskí sudcovia sú znepokojení informáciami o zlyhaní kolegov: Veľavravné vyhlásenie

Plénum sudcov Okresného súdu (OS) Žilina s hlbokým znepokojením vníma medializované informácie o možnom individuálnom zlyhaní niektorých sudcov, dosahujúcom až trestnoprávny charakter.

TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského súdu (KS) v Žiline Lenka Belavá.

"Zverejňované informácie a aktuálna situácia traumatizujú verejnosť, ale aj nás sudcov. Stanoviská sudcovských rád a plén sudcov svedčia o tom, že väčšine sudcov nie je vzniknutá situácia ľahostajná. Ani nám nie je jedno, čo v súčasnosti vychádza na povrch a od konania niektorých sudcov, z ktorého vyplývajú také závažné podozrenia, sa dištancujeme," uviedli žilinskí sudcovia v spoločnom stanovisku.

Zdôraznili, že drvivá väčšina sudcovského stavu takýmto spôsobom nekoná a ani nikdy nekonala. "Ale robí svoju prácu svedomito, zodpovedne, v súlade so zákonom a etickými princípmi. Sme presvedčení, že dotknuté kompetentné orgány disponujú dostatočnými zákonnými prostriedkami, ktoré umožňujú takéto podozrenia dôsledne prešetriť a v prípade ich potvrdenia vyvodiť vo všetkých prípadoch, bez výnimky voči zodpovedným osobám, zákonné sankcie," doplnili sudcovia.

"So znepokojením však vnímame aj vyjadrenia niektorých verejne činných osôb a komentáre niektorých médií o prehnitosti a nefunkčnosti celého justičného systému, s volaním po neštandardných legislatívnych riešeniach. Zlyhanie jednotlivcov nemôže viesť k vyhláseniam o kolektívnej vine všetkých sudcov a zlyhaniu justície ako celku. Vyjadrujeme obavu, že takéto neštandardné riešenia by viedli k nežiaducemu efektu zásahov do nezávislosti výkonu súdnej moci a sme presvedčení, že nikto nemá záujem o takéto negatívne smerovanie Slovenskej republiky," dodali žilinskí sudcovia.

Koncom augusta polícia zaistila mobilné telefóny viacerým sudcom. Súviselo to s podozreniami zo spáchania trestných činov zneužitia právomoci verejného činiteľa, korupcie a podplácania.