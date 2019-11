Maťo Ďurinda spomína na život pred revolúciou: Po výtuženom výlete prišli problémy s ŠtB

Líder skupiny Tublatanka Maťo Ďurinda (58) v roku 1989 ako prvý požičal aparatúru na ozvučenie Nežnej revolúcie v jej prvých dňoch, keď ešte hrozilo, že sa za to dostane za mreže.

„Keď nás začali kamerovať eštebáci a hovorili, že prídu milície, srdce mi prudko búchalo, lebo som si myslel, že si s kapelou už ani nebrnkneme,“ spomína na revolučné časy. Hovorí tiež o rokoch komunizmu, o prvom výlete za hranice a súčasnej politickej situácii.

Ako si spomínate na časy pred rokom 1989?

Hudobná scéna pred rokom 1989 bola v Československu azda tá najplodnejšia na tvorbu dobrých albumov a hitových pesničiek, ktoré sa hrajú dodnes. Spevákov, skupín a hudobníkov nebolo toľko, ale ich tvorba priniesla piesne a texty, ktoré pretrvajú aj pre ďalšie generácie. O hudbu bol u nás veľký záujem, ľudia si kupovali vinylové LP platne domácich skupín a keď niečo vyšlo aj zo slávnych zahraničných interpretov, tak to bol podpultový tovar. Vo veľkom sa chodilo na koncerty československej produkcie do kulturákov a amfiteátrov. No koncerty slávnych skupín zo Západu boli komunistami neželané. To ma veľmi hnevalo, že napríklad Rolling Stones alebo Queen vystupovali len 50 km od Bratislavy vo Viedni a ja som tam nemohol ísť, lebo nás delila železná opona. Ako východný blok sme boli odrezaní od zvyšku sveta. Odmalička som miloval Beatles a mojou túžbou bolo ísť sa pozrieť do Londýna, kde žili a nahrávali. Od 16-ich rokov som si 7 rokov po sebe podával žiadosť o devízový prísľub, aby som mohol ísť a dostal som ho, keď som mal 22. Odcestoval som autom môjho otca do Londýna aj s kamarátom Petrom a boli sme aj na rockovom festivale v Readingu. Veľmi sme sa tešili. Keď však uplynulo 20 dní povolenia na opustenie republiky, Peter povedal, že on zostáva a nevráti sa. Tak som sa vrátil sám a mal som veľký problém. Predvolali ma na ŠtB na výsluch a všetko vedeli, s kým a kde som išiel a čo som tam robil.

Hovoríte o problémoch s komunistami. Aj vaši rodičia pociťovali nejaký tlak?

Rodičia ako vysokoškolskí učitelia mali v škole tiež značné problémy s komunistami. Otec pracoval na docentúre, ale ako nekomunistovi mu na farmaceutickej fakulte docentúru nechceli dať, lebo by sa stal prvým docentom nekomunistom! A to by bol zlý precedens. Mama na Vysokej škole pedagogickej v Nitre roky pracovala na profesúre, aby odborne napredovala. Ale tam jej kádrovník komunista všemožne prekážal, aby ho ako nekomunistka nedostala.