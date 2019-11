Kunám navždy zbohom: Chorvátsko chce prijať euro do roku 2024

Strategickým cieľom Chorvátska je splniť potrebné kritériá a prijať euro do konca funkčného obdobia nasledujúcej vlády, respektíve do roku 2024.

Povedal to chorvátsky premiér Andrej Plenković. V júli Chorvátsko formálne požiadalo o vstup do mechanizmu výmenných kurzov ERM-2, ktorý je predstupňom zavedenia eura. "Naším plánom je vstúpiť do ERM-2 v druhej polovici roka 2020. Predpokladáme, že tam strávime dva a pol až tri roky. Prijatie eura potom môže nasledovať najskôr na začiatku roka 2023 alebo na začiatku roka 2024," povedal Plenković na ekonomickej konferencii.

Za hlavné prínosy členstva v eurozóne predseda vlády považuje odstránenie kurzového rizika, nižšie náklady na pôžičky a silnejšiú konkurencieschopnosť chorvátskej ekonomiky.

Chorvátsko sa zaviazalo prijať euro pri vstupe do Európskej únie v roku 2013. Podľa tohtoročného prieskumu chorvátskej centrálnej banky podporuje prijatie eura 52 percent Chorvátov, zatiaľ čo 40 percent je proti. Chorvátske úrady vrátane centrálnej banky tvrdia, že prijatie eura je pre krajinu najlepšou voľbou. Najvýznamnejší obchodní partneri Chorvátska už sú členmi eurozóny a zhruba 75 percent úspor v Chorvátsku bolo v uplynulých desiatich rokoch denominovaných v eurách, uviedla agentúra Reuters.