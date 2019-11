Dcéra predavačky vidí mamu denne zlomenú prichádzať domov: Slová mladej Slovenky vás donútia zamyslieť sa

Musela to dať zo seba von kvôli mame! Slovenka zverejnila priznanie, ktorým by rada otvorila oči nepríjemným zákazníkom v obchodoch.

Keďže sú obchody stále plné ľudí, majú pochopiteľne predavačky aj plné ruky práce. Dcéra ženy, ktorá pracuje za kasou, apeluje na zákazníkov, ktorí sa nevedia k predavačkám správať s úctou. Prečítajte si priznanie, ktoré získalo takmer tisíc lajkov.

"Smutné, že v dnešnej dobe sa berie práca predavačky ako podradná práca, no myslím, že podradná práca je len tá, ktorú vykonáva podradný človek a môže byť aj minister. Nepíšem to preto, že by som bola predavačka, ale moja mamka je a mrzí ma, že doma počúvam, akí sú ľudia hnusní. Namiesto pozdravenia, poďakovania ich častujú nadávkami typu “je*nuté predavačky” len kvôli tomu, že nemôžu otvoriť ďalšiu pokladňu. Fakt ľudia, mali by sme byť k sebe milší a správať sa s úctou, vedieť sa pozdraviť a poďakovať. To, že musíte čakať v rade, lebo v obchode je veľa ľudí, zato milé predavačky nemôžu. Niektorí ľudia musia nakupovať každý deň xy nepotrebných vecí, kvôli ktorým čakáte! Skúste si vstúpiť do svedomia, ako by ste sa cítili vy, keby sa každý deň stretávate s nervóznymi, netrpezlivými ľuďmi."

"Ja si myslím, že každý by si mal na týždeň vyskúšať prácu, na ktorú netreba veľkú odbornosť, a potom by to inak vyzeralo. Hanba slovenskému národu. Naozaj by som niektorých posadila na miesto taxikára, vodiča MHD alebo za kasu," napísala jedna z diskutujúcich.